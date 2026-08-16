Chivas registró una de sus actuaciones más flojas de todo el Apertura 2026 durante su visita a Santos Laguna en la jornada 4 de la Liga MX, en donde la escuadra tapatía estuvo a punto de abrir el marcador gracias al dinamismo e inteligencia de Santiago Sandoval.
El canterano del Guadalajara entró de cambio unos minutos después del arranque de la parte complementaria, en donde el juvenil recibió un balón cerca del tiro de esquina, hizo un recorte, se metió al área y sacó un zurdazo a primer poste.
Sin embargo, Carlos Acevedo demostró su calidad y se tendió a primer poste para evitar la sorpresa del atacante rojiblanco, realizando una importante atajada a una mano para impedir el primer gol del chiverío.
¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Xolos?
El próximo partido del Guadalajara en el Apertura 2026 se disputará el próximo sábado 22 de agosto cuando reciban en la cancha del Estadio Akron a los Xolos de Tijuana, partido que está pactado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.