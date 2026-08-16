Desde Grecia reportan que la escuadra helénica ya mejoró la primera oferta y ofrece casi 10 millones de dólares, además de un alto porcentaje de la carta para el Guadalajara.

Olympiakos quiere cerrar la contratación de Armando González en este mercado de fichajes para que se convierta en su delantero estelar en la Temporada 2026-2027, por lo que desde Grecia surgió nueva información sobre una nueva propuesta que habría sido mandada rumbo a la oficina de Amaury Vergara.

Según el portal griego, Sport24, la directiva del conjunto helénico habría mejorado su propuesta para abrir negociaciones con la directiva del Guadalajara por el traspaso de la Hormiga, por lo que habrían enviado por escrito la nueva propuesta con la esperanza de recibir una respuesta favorable de parte de los dirigentes tapatíos.

Según dicho medio de comunicación, la primera propuesta del Olympiacos era de 6 millones de euros; sin embargo, ahora estarían dispuestos a desembolsar una cantidad que oscila los 8.5 millones de euros, es decir, casi 10 millones de dólares por el 80 por ciento de la carta del atacante.

Hay que recordar que al Guadalajara le gusta quedarse con porcentajes de algunas cartas en caso de una venta en el futuro, poder embolsarse más dinero, tal y como lo hicieron con Mateo Chávez, a quien vendieron por un precio bajo, pero con quien esperan hacer más negocio en una futura venta desde el AZ Alkmaar.

Armando González querría aceptar la propuesta desde Grecia

En las horas recientes se ha dado a conocer que la Hormiga estaría interesada en aprovechar esta oferta del futbol europeo, en donde inclusive su representante ya estaría en Grecia para tratar de facilitar las negociaciones entre ambas partes, por lo que el comunicador Alejandro Ramírez habría destapado que el delantero habría solicitado a la directiva el facilitarle su salida.

Chivas no quiere aceptar menos de los 15 millones de dólares

Pese a que la propuesta que ha lanzado el Olympiacos oscilaría los 10 millones de dólares, existen algunas versiones que aseguran que la directiva del Guadalajara no está dispuesta a aceptar menos de los 15 millones que tienen estipulada en la cláusula de rescisión, lo que podría abrir el panorama a una nueva novela rojiblanca.