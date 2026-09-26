Los jugadores del Guadalajara y el ahora delantero del Olympiacos, tuvieron minutos en el duelo amistoso contra la potencia sudamericana.

Inició oficialmente la gestión de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana y lo hizo contra un rival poderoso como el combinado de Colombia, en donde al igual que Javier Aguirre, Chivas se convirtió en la columna vertebral del Tricolor.

Para este duelo amistoso contra el conjunto sudamericano, el Káiser michoacano decidió mandar como titulares a Raúl Rangel, Roberto Alvarado y hasta a Armando González, en donde tuvieron actuaciones importantes con la escuadra nacional.

Raúl Rangel

El Tala fue titular y participó en los 90 minutos, en donde se mostró nervioso cometiendo algunas equivocaciones durante el duelo al momento de cortar algunas pelotas cruzadas, en donde inclusive se le cargó parte de culpa por el gol de Colombia de Luis Suárez.

Roberto Alvarado

El Piojo participó durante 74 minutos en donde dio muestra del gran nivel que presume en las Chivas desde la pasada Copa del Mundo, desbordando por la banda derecha, realizando recortes y mandando centros que causaron peligro en la portería colombiana.

La jugada más importante que nació de los botines del Piojo fue en el primer tiempo cuando intentó un disparo cruzado que se estrelló en el poste de manera dramática, en donde Luis Chávez perdonó en el contrarremate.

Armando González

La Hormiga demostró su inteligencia para encontrar espacios durante los 74 minutos en los que participó, en donde inclusive estuvo a punto de abrir el marcador tras un centro de Roberto Alvarado, pero se estorbó con Hirving Lozano y no pudieron rematar adecuadamente.

Jugadores de Chivas reportarán en los próximos días

Después de disputarse la jornada 10 del Apertura 2026 en donde el Guadalajara perdió contra Querétaro, el resto de los convocados por Rafael Márquez a la Selección Mexicana reportarán en las próximas horas después de que rompan filas con el conjunto rojiblanco.

Es por eso que Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval serían elegibles para el próximo partido del Tricolor que será contra Perú el próximo martes 29 de septiembre.