Armando González continúa con su aventura en el futbol de Grecia después de haber debutado con gol y triunfo en la Europa League frente al Jagiellonia Białystok de Polonia. Ahora, La Hormiga tendrá que cambiar el chip para regresar a la Superliga de Grecia, donde su próximo reto será visitar al Levadiakos en busca de mantener la titularidad con el Olympiacos.

Este partido volverá a ser una prueba importante para el delantero mexicano, quien deberá seguir ganándose la confianza de Imanol Alguacil. El técnico español le ha respetado la titularidad en los dos partidos que ha dirigido hasta ahora, pero sus declaraciones en conferencia de prensa han dejado algunas dudas sobre la confianza que tiene en Armando. A esto se suma que el Olympiacos recientemente contrató al delantero chadiano Marius Mouandilmadji, quien llega para competir directamente por minutos en el ataque.

Armando González debutó con gol en Europa League.

Sobre el papel, el encuentro no debería representar una prueba demasiado complicada para el conjunto de El Pireo, pues el Levadiakos ocupa el último lugar de la tabla general después de cuatro jornadas, con cero victorias, un empate y tres derrotas. Además, es el único equipo de la Superliga de Grecia que todavía no ha conseguido marcar un gol en lo que va de la temporada, por lo que el Olympiacos parte con la obligación de buscar los tres puntos.

Por lo tanto, se espera que tanto Armando González como el Olympiacos puedan tener un buen desempeño en su próximo compromiso. Sin embargo, el partido también representa una oportunidad importante para La Hormiga, quien deberá adaptarse cada vez más al estilo de juego que pretende imponer su nuevo entrenador y, al mismo tiempo, convencerlo de que merece mantener la titularidad en el ataque del conjunto griego.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Levadiakos vs. Olympiacos de la Superliga de Grecia?

El partido correspondiente a la Jornada 5 de la Superliga de Grecia entre Levadiakos y Olympiacos se disputará este domingo 20 de septiembre a las 8:00 de la mañana, tiempo del centro de México. Por lo tanto, los aficionados de Chivas y seguidores de Armando González tendrán que madrugar un poco para acompañar a La Hormiga en su nuevo compromiso en el futbol griego, pero todos los detalles del encuentro estarán disponibles en Rebaño Pasión.

¿Dónde se podrá ver en vivo el Levadiakos vs. Olympiacos de la Superliga de Grecia?

Este partido, al igual que los encuentros del Olympiacos en la Superliga de Grecia, será transmitido por Claro Sports a través de todas sus plataformas, por lo que los aficionados podrán seguirlo mediante su canal de YouTube. Eso sí, habrá que esperar para conocer si el encuentro estará disponible de manera gratuita o si será necesario contar con una suscripción a su canal, algo que ya fue solicitado para el partido anterior de Liga del conjunto de El Pireo.