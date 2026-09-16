El entrenador argentino explicó brevemente las razones por las que el Piojo es el prototipo del jugador ideal del Guadalajara y un ejemplo para los canteranos.

Roberto Alvarado sigue presumiendo un nivel futbolístico altísimo desde que jugó la Copa del Mundo 2026, calidad que está poniendo al servicio de Chivas en este Apertura 2026, por lo que el entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, analizó las cualidades del plurifuncional futbolista, por lo que lo puso como ejemplo para los jugadores jóvenes de Chivas.

El entrenador del Guadalajara fue cuestionado sobre el rol del Piojo en la escuadra tapatía, por lo que destacó lo que aporta futbolísticamente, pero también la mentalidad que tiene pese a ser un jugador consolidado en el futbol mexicano, por lo que lo puso como ejemplo para jóvenes como Hugo Camberos o Santiago Sandoval, a quienes les advirtió que deben mantener la humildad para seguir jugando.

“Piojo es crack. Piojo es crack dentro, Piojo es crack fuera de la cancha. Es un placer convivir en el día a día con él, lo disfruto yo, lo disfruta el cuerpo técnico, lo disfruta el club, lo disfrutan sus compañeros, lo disfruta la afición cada vez que sale a jugar.

“Es un chico que juega con un corazón impresionante, siempre dándole lo mejor al equipo. Si tiene que jugar por fuera, lo hace; si tiene que jugar por adentro, lo hace; si tiene que hacer la banda y el recorrido, lo hace. Todo lo que se le pide, lo hace.

“Es un chico que ya tiene una trayectoria impresionante detrás, pero volviendo a lo de la humildad, yo creo que los chicos jóvenes si hay un jugador en el que deben fijarse o un ejemplo a seguir, justamente es Piojo.

“Para nosotros es una bendición tenerlo, porque no solamente nos ofrece rendimiento, sino que también nos da ejemplo, de cómo comportarse dentro y fuera de la cancha. Un jugador fantástico y un chico extraordinario”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

Los números del Piojo Alvarado en el Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el América vs. Chivas del Apertura 2026?

El Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina, ya que está programado para disputarse el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.