Chivas logró superar a Pumas en el Estadio Akron. Tras el partido, Diego Campillo afirmó que son favoritos para quedarse con el partido ante América.

Chivas llevó adelante un gran encuentro contra Pumas, goleó 3-0 en el Estadio Akron y llega como claro favorito a quedarse con el Clásico Nacional ante América. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, Diego Campillo no le esquivó a la responsabilidad de ser candidatos a superar a las Águilas.

Al igual que en el Clausura 2026, el Rebaño Sagrado llega con la moral en alto y una actualidad que ilusiona a la afición para romper cerca de 10 años sin campeonato. Hay varias individualidades en un nivel muy alto junto a un sistema de juego muy aceitado.

Uno de los jugadores que se adaptó de la mejor manera a todo lo que ha pedido Gabriel Milito en Chivas es sin duda Diego Campillo. Tras su enorme partido ante Pumas UNAM, el canterano de Verde Valle dejó en claro que para el partido ante América son claros favoritos a quedarse con el Clásico Nacional como siempre.

Diego Campillo ve favorito a Chivas sobre América. (Foto: IMAGO7)

“Siempre me veo como favorito en el Clásico Nacional, no en todos los partidos, por la manera en que trabajo y que trabajamos. Entonces, va a ser un partido muy bonito, mucho choque”, le contestó el zaguero a Alex Ramírez en el campo de juego del Estadio Akron.

Encuesta ¿Estás de acuerdo con lo que declaró Diego Campillo? ¿Estás de acuerdo con lo que declaró Diego Campillo? Sí No Ya votaron 2 hinchas

En la misma entrevista, señaló que aún avanzan para encontrar el nivel que desean tener. “Vamos avanzando, no te puedo decir cuánto, pero por ejemplo el partido de hoy fue muy bueno. Creo que nada más nos falta ser más constantes. Hemos llegado a nuestro máximo nivel, pero siento que hemos tenido picos, eh altas y bajas. Nos falta ser constantes y van a ver una versión de nosotros que le gusta a la gente”, comentó.

Diego Campillo habló de la Selección Mexicana

La semana pasada se supo que Rafa Márquez estuvo presente en Verde Valle y se comentó que Diego Campillo podría ser convocado a la Selección Mexicana. Tras la goleada ante Pumas, afirmó que se ve y que se prepara para estar presente si es llamado al Tri. “Siempre me he visto en selección eh por la manera en que trabajo. No me gusta decir que me lo merezco, que soy mejor que otros, pero sí me preparo para eso, ¿no? Me preparo para estar en selección y en lo más grande, lo más alto”, cerró el zaguero rojiblanco.