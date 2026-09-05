Todos los detalles para que no te pierdas el partido entre el Guadalajara y la escuadra de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Chivas regresó a la senda del triunfo tras golear por marcador de 0-3 al Atlético de San Luis, por lo que ahora deberá enfocarse en su siguiente compromiso en el Apertura 2026 que será cuando se mida en la cancha del Estadio Akron a los Pumas de la UNAM.

El Guadalajara viene con el ánimo a tope tras registrar cuatro triunfos, dos empates y solamente un descalabro en la Liga MX, por lo que volverán a casa para recibir a los felinos, duelo que es importante ya que será el previo a enfrentar al América en una edición más del Clásico Nacional.

Por su parte, los universitarios se encuentran en la posición 12 de la tabla de posiciones debido a un irregular rendimiento en la primera mitad del torneo tras la llegada del entrenador Esteban Solari, quien no ha podido potenciar al conjunto auriazul como lo hizo Efraín Juárez el torneo pasado cuando llegaron a la Fina del futbol mexicano.

¿Cómo va Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2026?

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Pumas?

El siguiente duelo que disputará el Guadalajara será frente a los Pumas en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a disputarse el próximo domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Rebaño y los felinos será transmitido en exclusiva, en México, por la señal de Amazon Prime, por lo que no contará con una opción gratuita para el público en general; sin embargo, podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.