El Guadalajara volvió a la senda del triunfo en su visita al conjunto potosino en donde los rojiblancos se lucieron con una exhibición casi perfecta.

El empate registrado la semana pasada contra Pachuca dejó dentro de Chivas un sabor a derrota, por lo que es evidente de que Gabriel Milito tomó nota y corrigió muchas situaciones, mismas que quedaron reflejadas en la cancha durante la visita del Rebaño frente al Atlético de San Luis.

El entrenador argentino sorprendió con su planteamiento contra los potosinos, así como un destacado nivel de muchos jugadores para poder interpretar y plasmar el plan de juego en diversas zonas del campo. El Guadalajara está de regreso y peleando los primeros lugares.

Gabriel Milito y su postura ofensiva

El primer acierto del cuerpo técnico fue el planteamiento que lanzó para este partido, en donde recurrió a sus dos delanteros para causarle confusión en la marca a los defensores del Atlético de San Luis, en donde esta dupla fue la clave para el segundo gol entre Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

Por si fuera poco, hizo ajustes en los carrileros, colocando a Roberto Alvarado retrasado para darle mayor movilidad a Santiago Sandoval para atacar los espacios, fórmula que también redituó con el primer gol de la tarde.

Volvió la contundencia

Aunque el partido parecía que era sencillo, el Guadalajara recuperó la memoria y supo aprovechar las deficiencias que mostró el equipo potosino en el sector defensivo, en donde las pocas claras que tuvo el equipo rojiblanco se fueron al fondo de las redes, demostrando que la consistencia futbolística sigue sacando a flote a este equipo.

Retoman ritmo los lesionados

Otra de las buenas noticias que quedaron en manifiesto en el Guadalajara en este triunfo sobre el San Luis, es que jugadores que estaban lastimados como Richy Ledezma o Daniel Aguirre, están recuperando su nivel futbolístico con paciencia, trabajo y minutos.

Perfectos en defensa

Durante el segundo tiempo, el San Luis se volcó al ataque en búsqueda de acortar distancias, pero los relevos entre los defensores e incluso mediocampistas fue trascendental para inhibir los ataques de los locales, en donde por si fuera poco, el Tala Rangel estuvo atinado en cada ocasión en que fue requerido.

Las calificaciones de los jugadores de Chivas vs. San Luis

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Guadalajara y los universitarios se disputará en la cancha del Estadio Akron y está agendado a jugarse el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.