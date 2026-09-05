El 4K se reencontró con las redes enemigas gracias a una maravillosa jugada del Cuate en donde presumió su inteligencia.

Chivas aprendió la lección del fin de semana anterior contra Pachuca, por lo que no bajaron la intensidad tras abrir el marcador frente al Atlético de San Luis, por lo que encontraron su recompensa en menos de 10 minutos para incrementar su ventaja con un jugadón de Ángel Sepúlveda que coronó Ricardo Marín.

El Guadalajara detectó que los potosinos se encontraban sorprendidos, por lo que siguieron atacando la espalda de los defensores, por lo que tras un pelotazo, el Cuate demostró su inteligencia para correr y bajar la pelota de cabeza de forma precisa para la llegada del ‘4K’.

Tras la brillante asistencia de Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín remató de zurda de primera intención para colocar la pelota en el ángulo inferior de la portería potosina, llegando así a cuatro goles en el Apertura 2026.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Guadalajara y los universitarios se disputará en la cancha del Estadio Akron y está agendado a jugarse el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.