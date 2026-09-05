El Guadalajara se mete a la cancha del recinto potosino con la consigna de regresar a la senda del triunfo para seguir escalando peldaños en la tabla.

Chivas ha sido blanco de críticas debido a que no ha logrado igualar el poderío que presumió el torneo anterior en este Apertura 2026, por lo que la se incrementó la presión de cara a su visita al Atlético de San Luis.

El Guadalajara ha tenido una participación destacada en el Apertura 2026, en donde tras seis partidos disputados tiene un balance de tres triunfos, dos empates y solamente una derrota, por lo que requiere de un triunfo en su visita a los potosinos para poder sacudirse las críticas.

Hasta antes del arranque de esta jornada, el chiverío estaba instalado en el quinto lugar con 11 puntos, por lo que requiere de sumar tres unidades para seguir reduciendo la diferencia con los punteros de cara a la segunda mitad de la fase regular del futbol mexicano.

Así va Chivas en la tabla de posiciones ACTUALIZADA

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Guadalajara y los universitarios se disputará en la cancha del Estadio Akron y está agendado a jugarse el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.