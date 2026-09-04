El '10' del Guadalajara está consciente de la exigencia que implica el portar el jersey rojiblanco, en donde deben seguir mejorando si quieren levantar el trofeo en diciembre.

Efraín Álvarez sigue demostrando que sabe a la perfección lo que significa ser futbolista de Chivas, ya que de cara al duelo del Rebaño contra el Atlético de San Luis, el ’10’ rojiblanco admitió que quieren los tres puntos, porque la exigencia del club es ganar en cualquier plaza.

“Esperamos ir a ganar. Para nosotros, todos son Finales, son juegos que te preparan para la Liguilla. Si no te preparas ahora, no vas a estar listo cuando llegue la Liguilla y Chivas siempre tiene que ganar en todos lados.

“Vamos iniciando, pero no somos un grupo complaciente. Queremos ganar desde el principio, queremos ganar todos los partidos. Al final del día, somos Chivas y acá nos exigen ganar. Nosotros mismos nos exigimos ganar.

“Si queremos salir campeón, tenemos que proponernos cada partido, cada entrenamiento como si fuera el último. Esto es Chivas, al final del día, cambiamos el chip, queremos campeonatos y cada partido es muy importante para nosotros“, declaró en entrevista con Chivas TV.

¿Cuándo se jugará el Atlético de San Luis vs. Chivas?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 volverá a ser en calidad de visitante cuando se enfrente en el Estadio Libertad Financiera al conjunto potosino, duelo que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de septiembre en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.