El entrenador del Guadalajara por fin recupera a una pieza clave para su esquema de cara a la visita a los potosinos.

Las lesiones siguen sin darle tregua a las Chivas durante el Apertura 2026, ya que el entrenador Gabriel Milito sigue sin poder contar con cuadro completo para encarar su siguiente compromiso frente al Atlético de San Luis, en donde por fin habría un regreso.

De cara al compromiso de este fin de semana frente al conjunto potosino, el Guadalajara dejó ver que Daniel Aguirre se reporta listo para reaparecer con el Rebaño Sagrado, ya que realizó el viaje junto al resto del plantel tapatío para disputar el duelo de la jornada 7 en el Estadio Libertad Financiera.

Sin embargo, la mala noticia es que Bryan González y José Castillo continúan sin poder ser tomados en cuenta por el cuerpo técnico, por lo que continuarían realizando sus labores de rehabilitación de sus respectivas lesiones musculares, con la esperanza de volver en las próximas semanas.

¿Quiénes han estado lesionados en Chivas en el Apertura 2026?

Las lesiones se han convertido en un problema constante en el Guadalajara, ya que durante el semestre han registrado a siete elementos diferentes que han tenido que perder algún compromiso por alguna dolencia.

Efraín Álvarez

José Castillo

Miguel Tapias

Bryan González

Daniel Aguirre

Richard Ledezma

Omar Govea

Las últimas 10 visitas de Chivas al Atlético San Luis

¿Cuándo se jugará el Atlético de San Luis vs. Chivas?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 volverá a ser en calidad de visitante cuando se enfrente en el Estadio Libertad Financiera al conjunto potosino, duelo que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de septiembre en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.