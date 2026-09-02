Chivas se prepara para ir en busca de la victoria contra Atlético de San Luis. Mientras se acerca el encuentro en el Estadio Alfonso Lastras, se confirma la razón por la que aún no reaparece Daniel Aguirre.

El Guadalajara se alista de la mejor manera para enfrentar a Atlético de San Luis por la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, la gran pregunta que surge es qué sucede con Daniel Aguirre debido a que aún no se dio su regreso. José María Garrido reveló en su canal de YouTube que al mediocampista lo estarían llevando de a poco para que no se repita lo vivido con Luis Romo.

Es un hecho que Gabriel Milito encontró un sistema de juego con el que le gusta destacarse en cada uno de los partidos. La línea de tres en el fondo le ha funcionado, pero en el inicio del Apertura 2026 la conformó con Luis Romo, Diego Campillo y Miguel Gómez, mientras que en el banco de suplentes esperan Ángel Chávez y Luis Rey.

Es un hecho que Chivas cuenta con varios lesionados en la línea defensiva, pero se sabe muy bien que José Castillo está cerca de volver y que en el caso de Bryan González su vuelta se daría recién en octubre. Sin embargo, la gran pregunta que surge es qué sucede con Daniel Aguirre, quien no es visto en los entrenamientos del Rebaño Sagrado en Verde Valle.

Daniel Aguirre no puede regresar con Chivas. (Foto: IMAGO7)

José María Garrido reveló que todo indica que el cuerpo técnico del Guadalajara espera que esté al cien para que no se repita lo vivido con Luis Romo en el Clausura 2026. “¿Cómo está el tema con Dani Aguirre que se lastimó desde la Leagues Cup? Ya pasó más de un mes y Dani Aguirre sigue sin recuperarse. Chivas no ha informado nada relacionado a su estado físico pero todo parece indicar que sufrió una lesión muscular de esas que condenan al jugador a estar por lo menos un mes, entre un mes y mes y medio parado por una lesión de este tipo”, explicó el periodista de Claro Sports en Futbol con Cerebro.

Y agregó: “En Chivas ya han tenido experiencias malas en las que un manejo no adecuado de lesiones musculares ha orillado a que los jugadores sufran recaídas importantes. ¿Se acordarán ustedes en el torneo pasado en aquel partido contra los Diablos Rojos del Toluca donde reapareció Luis Romo? Quedó la sensación de que a Romo lo forzaron para volver sin estar todavía al 100% de una ruptura muscular. Se había perdido, no recuerdo si dos o tres semanas, lo forzaron y resultó peor porque en el mismo partido Romo se vuelve a lastimar. Eso es justamente lo que han estado evitando con Dani Aguirre, que una situación similar se pueda presentar. Por eso lo están llevando con toda la calma posible y se espera que en uno o dos partidos más pueda regresar ya por lo menos al parejo de sus compañeros y después a la más alta competencia”.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante San Luis?

Teniendo en cuenta cómo se ha manejado Gabriel Milito, es un hecho que en la portería se repetirían los mismos nombres a menos que regrese José Castillo. De esta manera, en el fondo estarían Raúl Rangel, Luis Romo, Diego Campillo y Miguel Gómez, en el medio se ubicarían Santiago Sandoval, Omar Govea, Fernando González, Hugo Camberos, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, mientras que en el ataque Ricardo Marín.