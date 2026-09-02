El Director Deportivo del Guadalajara aseguró que la prioridad en la institución es el levantar la copa en diciembre, incluso pese a la venta de Armando González.

La venta de Armando González al futbol de Grecia fue considerado por muchos aficionados como una grave equivocación de parte de la directiva de Chivas; sin embargo, el Director Deportivo del Rebaño, Javier Mier, aseguró que el objetivo no cambia y la escuadra tapatía está para pelear por el campeonato de la Liga MX.

La Hormiga tuvo un año futbolístico brillante con 24 goles, por lo que se convirtió en el mejor artillero del Guadalajara; sin embargo, dentro de la institución reiteraron la confianza en el plantel y hasta en los proyectos de fuerzas básicas para que puedan continuar con su proceso formativo y próximamente puedan estar en el primer equipo.

“Primero, dejar muy claro que nuestro primer objetivo es salir campeones. Ese es nuestro principal objetivo como proyecto deportivo. Después, en esta operación con Armando, mencionar que es un jugador ejemplar que vivió todo su proceso aquí en futbol institucional, es un ejemplo en toda la extensión de la palabra y evidentemente, le deseamos que le vaya muy bien.

“Estas situaciones que se nos pueden presentar, nosotros tenemos que estar preparados para una u otra y siempre analizando cómo nosotros estamos en la misma línea de lo que pretendemos. Después, entra el tema de que el jugador quiere ir, es un equipo grande de Grecia y va a jugar torneos importantes. Esos escenarios le van a ayudar muchísimo y esperamos que le vaya muy bien.

“Importante comentar que buscando esos campeonatos, buscamos que este círculo sea virtuoso el día de mañana. Una vez que nosotros tengamos, porque tenemos varios jugadores abajo con gran calidad, lo que buscamos es que este círculo virtuoso siga rodando, buscando los campeonatos, porque este equipo tiene que estar en lo más alto y esa es la prioridad porque así nos lo exige nuestra afición, presidencia y es el deseo que todos queremos”, declaró en entrevista para Fox.

El éxito de Chivas depende de los títulos según Javier Mier

“Vamos en progreso. El éxito en el Club Deportivo Guadalajara es ser campeones, buscar los títulos. Evidentemente vamos a estar más cerca si tenemos estabilidad, si tenemos equilibrio, una forma, un estilo, un extraordinario entrenador, un gran plantel, el apoyo de presidencia al cien por ciento. Es un complemento de todo.

“Vamos dando pasos hacia eso, pero tenemos claro que un equipo tan grande como el Club Deportivo Guadalajara, cuando hablamos de éxitos tenemos que hablar de campeonatos. Después, evidentemente, todas esas situaciones que se van dando paralelamente nos complementan y nos acercan al objetivo que tenemos que es ser campeones y poner a Chivas en lo más alto. Vamos paso a paso, que los procesos se vayan cumpliendo, que los tiempos vayan dando y eso va a llegar cuando tenga que llegar”, concluyó.