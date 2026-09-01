La Pina recordó cómo se suscitó la llegada de la legión holandesa, en donde se llevaron una sorpresa sobre cómo se trabajaba dentro del Guadalajara.

Durante la gestión de la Familia Vergara al frente de Chivas se ha buscado el éxito deportivo a través de diferentes proyectos, en donde uno de los más ambiciosos se suscitó en el 2012 bajo la tutela de Johan Cruyff; sin embargo, la leyenda de Países Bajos habría cometido una equivocación al menospreciar al futbol mexicano.

El exjugador del Guadalajara, Omar Arellano, reveló que la comitiva europea pensó que en el futbol mexicano encontrarían a personas “en burro y con sombrero”, ya que habrían tratado de implementar metodología que se venía usando en la Liga MX desde más de 10 años antes de su llegada.

“Como va, yo no tengo bronca en decir las cosas porque soy muy frontal y se lo digo de frente a la persona que se lo tenga que decir. Ellos llegaron pensando que nosotros estábamos en burro y con sombrero. Cuando llegan y ven una estructura poca madre, sólida de Chivas en fuerzas básicas. No les quedó de otra que empezar a correr gente. Empezaron a correr a gente del Güero que estaban en fuerzas básicas.

“Llegaron con su metodología, llegaron con su planificación: ‘nosotros vamos a conquistar México’, pero nosotros ya lo hacíamos hace 10 años. Van’t Schip, bien. Su cuerpo técnico, bien. El problema fue la gente que trajeron a fuerzas básicas porque mucha gente no tenía ni el título o no eran entrenadores.

Omar Arellano defendió a Jorge Vergara de las críticas

“A mi me da mucho coraje cuando la gente habla mal de Jorge Vergara, porque yo lo conocí, conviví con él día con día y sé el gran tipo que fue. Él siempre era un tipo que veía por el mexicano. Su ilusión era que el Estadio fuera mundialista, que Chivas fuera el equipo más ganador y se le complicó.

“No lo puedo asegurar, pero creo que el problema era la gente que estaba cerca de Jorge, creo que no lo hacían tan bien. No sé si con la intención o si sí, pero le hicieron mucho daño a Chivas (…) Siento que hubo decisiones que se tomaron precipitadamente, una de ellas fue que saliera el Güero Real”, concluyó el exdelantero.