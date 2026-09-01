Chivas no consiguió el resultado esperado ante Pachuca el sábado pasado en el Estadio Hidalgo y terminó rescatando un empate, después de que el Guadalajara llegara al encuentro con la intención de mantener su racha positiva frente a los Tuzos. Ahora, el Rebaño Sagrado deberá dar vuelta a la página y comenzar a preparar su próximo compromiso ante Atlético de San Luis, aunque durante las últimas horas han surgido varias noticias alrededor del club.

Alejandro Manzo presionó con el año opcional en el contrato de Alan Mozo para venderlo más caro

Era prácticamente un secreto a voces que Chivas dejaría salir a Alan Mozo al finalizar el Apertura 2026, debido a que el lateral derecho no entra en los planes de Gabriel Milito. Sin embargo, el periodista César Huerta reveló que Alejandro Manzo utilizó a su favor el año opcional que tenía el Guadalajara en el contrato del futbolista para presionar a Cruz Azul, hasta conseguir que la directiva celeste aceptara pagar alrededor de 2 millones de dólares por su carta.

Alan Mozo será nuevo jugador de Cruz Azul.

Eduardo García fue descartado de Chivas y volvió a Tapatío, y contra Alebrijes demostró por qué

Eduardo García volvió a demostrar ante Alebrijes que tiene grandes cualidades bajo los tres palos, aunque también exhibió algunas de sus principales deficiencias. El arquero tuvo intervenciones importantes gracias a sus reflejos, pero durante el encuentro volvió a mostrar problemas en el juego aéreo, incluido un balón que se le escapó en el primer tiempo, además de tomar una mala decisión al momento de achicar dentro del área. Estos detalles podrían explicar por qué perdió la titularidad frente a Sebastián Liceaga, lo que finalmente lo hizo volver al Tapatío.

Chivas anuncia cambios de horario para los equipos varonil y femenil

Chivas confirmó modificaciones en los horarios de sus próximos partidos tanto del equipo varonil como del femenil. El domingo 13 de septiembre, el Guadalajara enfrentará a los Universitarios por la Jornada 8, pero el encuentro comenzará a las 18:07 horas del centro de México en el Estadio Akron, una hora antes de lo originalmente establecido. Por su parte, las rojiblancas enfrentarán a Necaxa por la Jornada 11 el martes 20 de octubre a las 21:07 horas, después del duelo del equipo de Gabriel Milito contra los Rayos, programado para las 18:07, por lo que el equipo venderá un solo boleto para ambos compromisos.

Chivas Femenil tendrá que cambiar su horario.

El fuerte regaño de Gabriel Milito a Brian Gutiérrez durante el partido contra Pachuca

Gabriel Milito protagonizó un fuerte llamado de atención a Brian Gutiérrez durante el empate entre Pachuca y Chivas. En unas imágenes compartidas por José María Garrido, se observa al estratega argentino molesto después de que el mediocampista no se moviera para recibir un pase de Luis Romo que pasó a pocos metros de él. Las imágenes de Futbol con Cerebro muestran a Milito gritándole y pidiéndole que fuera en busca del balón, en una acción sin presión rival que podía haber terminado en una oportunidad de peligro para el Guadalajara.

José Castillo podría estar de vuelta contra Atlético San Luis, Gabriel Milito sonríe

José Castillo tendría altas probabilidades de estar disponible para enfrentar a Atlético de San Luis, de acuerdo con información del periodista Jesús Bernal. Su regreso representaría una excelente noticia para Gabriel Milito, especialmente porque el entrenador argentino estaría enfocado en fortalecer el funcionamiento defensivo y conseguir que Chivas vuelva a dejar su portería en cero. La parte ofensiva, en cambio, no parece ser una preocupación para el estratega, pues el Guadalajara prácticamente ha conseguido marcar en todos sus partidos del torneo.