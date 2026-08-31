Chivas se alista de la mejor manera para sus duelos ante Atlético de San Luis y Atlas. En este marco, el Guadalajara confirmó nuevos horarios para partidos de la rama femenina y masculina.

El Guadalajara viene de tener un fin de semana amargo debido a que empató en la rama masculina, mientras que en la femenil perdió ante Pumas UNAM. En medio del inicio de la semana, Chivas confirmó nuevos horarios para sus dos equipos en los juegos ante los Universitarios y Necaxa.

El equipo de Gabriel Milito no pudo marcar la diferencia contra Pachuca luego de haber igualado 1-1 en el Estadio Hidalgo. El Rebaño Sagrado es cuarto en la tabla general de posiciones y necesita sumar para que los puestos altos de la tabla no se escapen.

Por otro lado, las dirigidas por Antonio Contreras llevaron adelante un primer tiempo para el olvido e intentaron remontar el partido ante Pumas UNAM, pero terminaron perdiendo por 2-0. Las rojiblancas son cuartas en la tabla general de posiciones de la Zona 2.

En medio de este contexto adverso, Chivas confirmó cambios de día y horario en la rama masculina y femenina. El próximo domingo 13 de septiembre, el Guadalajara enfrentará a los Universitarios en la jornada 8, pero en vez de jugarse a las 19:07 se disputará a las 18:07 del Centro de México en el Estadio Akron.

Por su parte, las rojiblancas cambian fecha y horario para el juego ante Necaxa por la jornada 11 del Apertura 2026. Las dirigidas por Antonio Contreras tenían pactado enfrentar a las hidrocálidas el domingo 18 de octubre, pero finalmente lo jugarán el martes 20 de octubre a las 21:07, luego del juego del equipo de Gabriel Milito ante los Rayos por la fecha 13 a las 18:07.

¿Cuándo y ante quién vuelven a jugar Chivas y Chivas Femenil?

Por un lado, Chivas visitará el próximo sábado a las 17:07 del Centro de México a Atlético de San Luis por la jornada 7 del Apertura 2026. Por su parte, Chivas Femenil enfrentará a Atlas el próximo viernes en el Estadio Jalisco a las 20:06.