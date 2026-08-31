El próximo fin de semana Chivas visitará a Atlético de San Luis por el Apertura 2026. Tras el regreso a los trabajos, revelan por qué Gabriel Milito espera a José Castillo en el Guadalajara.

El próximo fin de semana, Chivas volverá a tener acción el próximo fin de semana ante Atlético de San Luis por la jornada siete del Apertura 2026 en el Estadio Alfonso Lastras. En medio de este contexto, Jesús Bernal dio a entender en las pantallas de ESPN que Gabriel Milito espera ya tener recuperado a José Castillo ya que el objetivo es volver a mantener en cero la portería rojiblanca.

El Rebaño Sagrado dejó escapar tres puntos ante Pachuca cuando en el inicio del partido logró abrir el marcador gracias al gol de Roberto Alvarado. Más allá del polémico penal cobrado a Miguel Gómez, el Guadalajara no jugó un buen segundo tiempo, sino que además permitió que los dirigidos por Benjamín Mora encontraran argumentos para ir en busca de la victoria.

El próximo sábado Chivas visitará a Atlético de San Luis por la jornada siete del Apertura 2026 en el Estadio Alfonso Lastras. En medio de este contexto, Jesús Bernal explicó que Gabriel Milito espera ya contar con José Castillo debido a que el objetivo es volver a tener la portería en cero.

José Castillo está lesionado.

“Un Rebaño que espera alcanzar a recuperar a José Castillo en esta semana. Ya está reintegrado Richi Ledesma para tratar de encontrar la mejor versión del equipo. El técnico Gabi Milito fue consciente de que ante Pachuca jugaron un muy buen primer tiempo y en el segundo ya no les alcanzó para sostener la ventaja que habían conseguido”, comentó.

Y agregó: “Sin embargo, están tranquilos con las señales que da el equipo, con la muestra que tiene. Hoy comprenden que es más tratar de sostener el cero que marcar más anotaciones porque Chivas hace gol prácticamente en todos los juegos y lo que le ha costado es poder cerrar la portería para sacar las victorias”.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Atlético de San Luis?

Teniendo en cuenta cómo se ha manejado Gabriel Milito, es un hecho que en la portería se repetirían los mismos nombres a menos que regrese José Castillo. De esta manera, en el fondo estarían Raúl Rangel, Luis Romo, Diego Campillo y Miguel Gómez, en el medio Santiago Sandoval, Omar Govea, Fernando González, Hugo Camberos, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, mientras que en el ataque Ricardo Marín.