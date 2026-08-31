Eduardo García era uno de los jugadores que todo Chivas esperaba ver en primera división. Sin embargo, Gabriel Milito lo descartó y su actuación con Tapatío dejó ver las razones por las que no es tenido en cuenta.

Uno de los grandes movimientos de Gabriel Milito ni bien quedó eliminado de la Liguilla del Apertura 2025 fue haber realizado una fuerte limpia de la plantilla. Uno de ellos fue Eduardo García, quien ante Alebrijes demostró por qué el técnico argentino decidió cepillarlo luego de tener dos erróneas salidas.

Uno de los problemas que al Guadalajara le costó resolver en la gestión de Ricardo Peláez y Fernando Hierro fue en relación al portero. Veljko Paunovic y Fernando Gago fueron los responsables de darle la confianza necesaria a Raúl Rangel tras los pésimos resultados de Antonio Rodríguez, Raúl Gudiño y Miguel Jiménez.

A diferencia del Tala, todo indicaba que Eduardo García era un jugador que estaba a la expectativa de tener un lugar en el primer equipo como sucedió en el Clausura 2025. Sin embargo, con la llegada de Gabriel Milito pasó a ser la última opción de todos los guardametas rojiblancos y fue bajado a Tapatío.

Eduardo García no es tenido en cuenta por Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

La pregunta que surge es por qué el técnico argentino tomó esta decisión cuando en el Apertura 2025 renovó su contrato junto a Hugo Camberos. ¿Indisciplina, falta de criterio futbolístico, estilo de juego o deficiencias técnicas? Uno de los puntos en común que tienen Raúl Rangel, Óscar Whalley y Sebastián Liceaga es el buen juego de pie y hacer jugar al equipo más adelante.

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Ante Alebrijes, el Dragón demostró que es bueno bajo los tres palos, tuvo atajadas importantes gracias a sus reflejos. También, dejó en evidencia que tiene serios problemas al momento del juego aéreo, se le escapó el balón en el primer tiempo, y mostró un mal criterio al momento de achicar en el área. Allí está la respuesta por la que Gabriel Milito no lo tuvo en cuenta en el último año.

Estadísticas proporcionadas por Transfermarkt. (Imagen generada con ChatGPT)

¿Qué debe hacer Chivas con Eduardo García?

Es un hecho que Chivas al renovar a Eduardo García le vieron proyección para en un futuro cercano esté en el primer equipo, pero ante la decisión de Gabriel Milito de no tenerlo en cuenta es momento de tomar otro rumbo. Mantenerlo en Tapatío es contraproducente para porteros que esperan más minutos como Sebastián Liceaga, Cristo Navarrete, Axel Leyva, Ángel Robinho, entre otros. También es tiempo de que el Dragón comience a evaluar su futuro porque todo indica que el timonel argentino se quedaría por un año más y sus chances en primera división son pocas.