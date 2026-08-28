Chivas Sub-21 es el vigente campeón, pero su inicio de torneo en el Apertura 2026 lo tiene en el fondo de la Tabla.

Las Fuerzas Básicas de Chivas son uno de los grandes pilares del proyecto rojiblanco, principalmente porque representan una de las principales soluciones ante las limitaciones que tiene el Guadalajara en el mercado debido a su política de jugar únicamente con futbolistas mexicanos. Pero además, las categorías inferiores también son una muestra de la confianza que existe dentro del club en el talento nacional y en la capacidad de formar jugadores para el Primer Equipo.

Precisamente, el semestre pasado las fuerzas básicas del Guadalajara vivieron uno de sus mejores momentos con el campeonato de Chivas Sub-21. El equipo rojiblanco se coronó frente al América en una final de gran importancia, con varios futbolistas que posteriormente fueron considerados por Gabriel Milito durante la pretemporada y que también destacaron con la Selección Mexicana en el Premundial Sub-20.

Chivas Sub-21 está en el fondo de la Tabla del Apertura 2026.

Sin embargo, el Apertura 2026 ha comenzado de una manera completamente diferente para Chivas Sub-21. A pesar de conservar a varios de los jugadores que fueron campeones apenas unos meses atrás, el equipo se encuentra en la parte baja de la Tabla General después de cinco partidos, con apenas una victoria, dos empates y una derrota, resultados que lo colocan actualmente en el penúltimo lugar.

Varios de los protagonistas del campeonato siguen formando parte del equipo, entre ellos el portero Robinho Romero, Yohan Orozco, el capitán Diego Covarrubias y el delantero Gael García. Al mismo tiempo, otros jugadores como Carlos Soldati y Jesús Hernández ya comenzaron a ascender dentro de las diferentes categorías del Guadalajara, por lo que el plantel mantiene buena parte de la base que Luis Arce llevó al título.

Por ahora, Chivas Sub-21 necesita paciencia y perspectiva para evaluar su desempeño en este torneo. La principal función de las fuerzas básicas es formar y desarrollar futbolistas capaces de llegar al Primer Equipo, un objetivo que el Guadalajara ha conseguido cumplir con varios de sus jóvenes. Los campeonatos son importantes, pero representan un objetivo secundario frente al desarrollo de talento.

Chivas Sub-21 se enfrentará al Pachuca, otra de las mejores canteras del país

Chivas Sub-21 se enfrentará este sábado a Pachuca, otra de las canteras que históricamente mejor trabaja en el futbol mexicano. Los Tuzos tampoco atraviesan su mejor momento y ocupan actualmente el lugar 11 de la Tabla General, pero el partido será una buena oportunidad para que ambos proyectos juveniles reaccionen. El encuentro se disputará antes del duelo de los Primeros Equipos, por lo que habrá que ver si el Guadalajara consigue darle la vuelta a la página con una victoria.