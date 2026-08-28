El Chivahermano número 1 fue el columnista invitado de esta semana, en donde habló sobre la oportunidad del '4K' como delantero del Guadalajara por la salida de la Hormiga.

“¿Cómo están, amigos de Rebaño Pasión? Villa Villa por acá saludándolos. Me gustaría platicar con ustedes respecto de Ricardo Marín, el 4K, el que marcó el gol 4 mil en la historia del Guadalajara y que hoy en día tiene la responsabilidad, ¡vaya responsabilidad!, de ser el centro delantero titular del Rebaño Sagrado de Gabriel Milito.

Esto luego de la salida de la ‘Hormiga’ González al fútbol de Europa. Ricardo Marín está absolutamente ante la oportunidad de su carrera a los 28 años, además de que llega a una muy buena edad. Ricardo que, cuando llegó a Chivas ustedes recordarán, pues el equipo no atravesaba su mejor momento y además siempre existe este estigma sobre los futbolistas que brillan en la Liga de Expansión, como fue el caso de Ricardo, que hizo cualquier cantidad de goles en el Celaya y de ahí es que llama la atención y Guadalajara lo lleva para que tenga esta oportunidad de nueva cuenta en la máxima categoría.

Había ese proyecto digamos inestable y eso le causó factura no solamente a Marín, sino a varios elementos del plantel. De tal forma que ante la llegada del Chícharo, la llegada de Alan Pulido, la estancia o el crecimiento del ‘Hormiga’ González, pues Marín prácticamente no iba a tener minutos, lo mandaron al Puebla y Marín en el Puebla hizo dos buenas temporadas que le permitieron regresar a Chivas y que Milito dijera: “Oigan, miren, la verdad es que hay que irlo siguiendo”.

Les decía que Marín me parece que está ante la oportunidad de su vida; le llega con 28 años. La competencia que tiene es el ‘Cuate’ Sepúlveda, que es un delantero que tiene mucha mayor experiencia y recorrido en la primera división, incluso fue campeón de la Concachampions, campeón de goleos, son características diferentes, pero el ‘Cuate’ ya está digamos en la recta final de su trayectoria. Marín está entrando a la etapa más importante de su carrera y ya no tiene al ‘Hormiga’ González en el plantel para generarle competencia.

Esta oportunidad es de oro para Ricardo y también para el propio Guadalajara, porque no es sencillo encontrar centros delanteros. ¿Por qué es una oportunidad inmejorable para Ricardo? Porque a los 28 años este chip de ‘quiero ir a Europa‘ y de buscar la posibilidad del viejo continente a los 28 años parece que está prácticamente descartada.

No como sucedería con un centro delantero que de pronto surgiera de las fuerzas básicas, que empezara a hacer goles, a llamar la atención y le ocurriera, por ejemplo, un caso similar al del ‘Hormiga’, que si bien tenía dos años y medio en el primer equipo, realmente el último año fue donde explotó; y ese año de muy buen ritmo goleador le sirvió y le funcionó a la ‘Hormiga’ para poder emigrar al viejo continente, para subirse a una Copa del Mundo, para estar en el escenario nacional. Un año le bastó a la ‘Hormiga’.

Entonces, el hecho de que no sea un juvenil el que ocupe esa posición le da la tranquilidad, me parece, a la afición de Guadalajara de que si Marín logra aprovechar y tomar este tren de la oportunidad, de ser el heredero de ese centro delantero, de ser el 9, pues Chivas puede tener un atacante, un 9 por mucho tiempo. Ojalá que Ricardo pueda aprovechar este momento para que se consolide y sea un activo importante para Chivas en los próximos años, tomando en cuenta que los centros delanteros es difícil encontrarlos, y delanteros mexicanos, por supuesto que todavía más. Sabemos que hay una escasez en esa posición.

¡Un abrazo, amigos de Rebaño Pasión, cuídense mucho y estamos en contacto!”