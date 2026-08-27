Muchos aficionados mostraron su tristeza por la salida de Armando González, pero uno destacó entre los demás.

Armando González se convirtió rápidamente en uno de los jugadores más queridos por la afición de Chivas durante el año en el que se consolidó como titular del Guadalajara. La Hormiga no solamente destacó por su capacidad goleadora, sino también por su carisma y por la cercanía que siempre mostró con los aficionados rojiblancos en cada oportunidad que tuvo de convivir con ellos.

Su salida rumbo al Olympiacos dejó triste a más de un aficionado del Rebaño Sagrado, pero la reacción de un pequeño llamado Noah se hizo especialmente viral, pues el niño rompió en llanto al enterarse de que su ídolo jugaría en otro equipo. Sin embargo, la historia tendría un giro muy especial cuando el propio canterano rojiblanco decidió hacerle llegar un regalo.

Aunque González ya se encuentra en Grecia, su hermana fue la encargada de ponerse en contacto con la mamá de Noah para informarle que Armando quería hacerle llegar un obsequio. La noticia provocó una enorme alegría en el pequeño, pero la emoción aumentó todavía más cuando el regalo llegó hasta sus manos entregado por la propia hermana del delantero.

El obsequio fue un muñeco tejido a mano de Armando González con el uniforme de Chivas y una tarjeta firmada por el propio futbolista, en la que agradeció el apoyo que recibió. El gesto volvió a demostrar por qué la Hormiga consiguió convertirse en uno de los jugadores más queridos y buscados por los aficionados rojiblancos cuando tenían la oportunidad de convivir con él.

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Existen muchas muestras del cariño que Armando González siente por Chivas desde que era niño y, aunque ahora su carrera lo llevó al futbol europeo, la Hormiga ha dejado claro que mantiene un profundo aprecio por el Guadalajara y su afición. De hecho, antes de marcharse a Grecia prometió que buscará triunfar en Europa para regresar algún día al Rebaño Sagrado y conseguir las glorias que no pudo alcanzar durante su primera etapa con el Primer Equipo.

Armando González está viviendo una intensa semana con el Olympiacos

Mientras mantiene ese vínculo especial con Chivas, Armando González trabaja intensamente con el Olympiacos pensando en su posible debut este domingo ante Asteras. Al mismo tiempo, el mercado de fichajes del conjunto de El Pireo continúa moviéndose con fuerza y existe la posibilidad de que Edson Álvarez se incorpore como refuerzo para el mediocampo. En el entorno de la Hormiga ven con buenos ojos esta opción, ya que contar con otro mexicano podría ayudarle a adaptarse más rápido a un nuevo equipo, país y cultura.