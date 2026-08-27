Uno de los jugadores que se fue prestado de Chivas es Alan Mozo. En medio de lo que puede deparar en su futuro, es un hecho que el Rebaño Sagrado no lo tendrá en cuenta para el Clausura 2027.

Uno de los jugadores que salió de Chivas a préstamo por la falta de minutos es Alan Mozo, quien actualmente milita con Pachuca. En medio de este contexto, salió a la luz que la principal razón por la que no regresaría al Guadalajara de Gabriel Milito es porque el club no haría uso de la extensión de contrato que firmaron cuando se renovó el vínculo.

Desde la salida de Gerardo Espinoza del Rebaño Sagrado, Javier Mier y Alejandro Manzo tenían claro que Fernando Beltrán, Víctor Guzmán y Alan Mozo no entraban en el nuevo proyecto que ellos comenzaron. Para el Apertura 2025, el defensa se ganó la confianza del técnico con trabajo, pero vio un puñado de minutos y salió a los Tuzos en el siguiente mercado de pases.

Como se sabe, el préstamo de Alan Mozo con Pachuca era por un año con opción de compra, pero en el Clausura 2026 se rompió los ligamentos. Por esta razón, se especulaba con que el lateral derecho regresaría, pero todo indicaría que su vuelta al Guadalajara no se dará debido a que se le acaba el contrato.

Alan Mozo no volvería a Chivas. (Foto: IMAGO7)

En septiembre del 2024, la directiva del Rebaño Sagrado confirmó la extensión del vínculo del defensa en el que se detalla que era hasta el 2027 con la opción de extenderlo por un año más. Teniendo en cuenta que en el carril derecho Gabriel Milito cuenta con varias opciones, es un hecho que Mozo no regresaría a Verde Valle.

¿Cade Cowell regresa a Chivas?

Uno de los jugadores que daría la sensación de que no regresaría a Chivas por el momento que vive en la MLS es Cade Cowell. El exjugador del Guadalajara en la presente temporada jugó 19 partidos, anotó dos goles, dio seis asistencias y jugó 1303 minutos como extremo por derecha.

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¿Teun Wilke regresa a Chivas?

Otro de los jugadores de Chivas que no entró en la consideración de Gabriel Milito para el 2026 fue Teun Wilke. El delantero no vive su mejor momento en Fortaleza de Colombia y todo indica que regresará al Rebaño Sagrado, pero no sería extraño que el técnico argentino lo vuelva a descartar.