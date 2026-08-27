César Huerta fue uno de los jugadores que más opiniones dividió entre la afición de Chivas durante su paso por el Guadalajara. El atacante surgió de las fuerzas básicas rojiblancas, pero nunca consiguió consolidarse en el Primer Equipo, por lo que pasó por clubes como Morelia y Mazatlán antes de salir definitivamente rumbo a Pumas, en una operación que involucró a Alan Mozo como parte del intercambio.

Cuando dejó el Rebaño Sagrado, Huerta cuestionó las oportunidades que había recibido y responsabilizó al equipo por no haber podido mostrar su mejor versión. El delantero aseguró que nunca tuvo la continuidad necesaria y que constantemente ingresaba durante los últimos 10 o 15 minutos, pero aun así se esperaba que resolviera los partidos. Incluso llegó a relacionar esta falta de minutos con su ausencia en la convocatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

César Huerta no pudo consolidarse en Chivas.

“Es complicado jugar 10 o 15 minutos, ya lo último cuando vas perdiendo; no entrar cuatro partidos y entrar después y querer que tú resuelvas. Entonces es como ese sentimiento de que me hizo falta más continuidad más minutos“, explicó Huerta al salir de Chivas.

Ahora, después de apenas un año en el Anderlecht de Bélgica, donde tampoco consiguió consolidarse y pasó buena parte del torneo fuera de actividad debido a diferentes lesiones, Huerta regresó a México para, a falta de confirmación oficial, volver justamente a Pumas. Lo llamativo es que el futbolista utilizó un discurso muy similar al que había empleado cuando salió de Chivas, pues nuevamente señaló a su club como uno de los responsables de su bajo rendimiento.

“Se ha hablado mucho de que tenía que haberme aferrado en Europa y lo hice, me esperé hasta casi el cierre del mercado, que es en casi cinco días, para ver si me salía una opción. No la conseguí; no quedó en mis manos. En el Anderlecht, me cerraron las puertas, me dijeron que no contaban conmigo, me separaron del grupo… pasé semanas difíciles, pero ahora tengo mucha ilusión con [regresar a] Pumas”, declaró Huerta en su regreso a México.

De esta manera, César Huerta se suma a los jugadores mexicanos que regresaron a la Liga MX después de haber formado parte de la Selección Mexicana que disputó uno de los mejores Mundiales de su historia. Sin embargo, su caso resulta especialmente llamativo porque apenas pasó un año en el futbol europeo antes de volver a México, justo cuando todavía parecía tener margen para intentar consolidarse en el Viejo Continente.

César Huerta jugó menos de 40 partidos con el Primer Equipo de Chivas, solo marcó un gol

A pesar de ser canterano del Guadalajara, César Huerta apenas disputó 39 partidos con el Primer Equipo de Chivas, en los que consiguió un gol y una asistencia. Sus números en Bélgica tampoco fueron demasiado destacados, pues durante su etapa con Anderlecht participó en 38 encuentros y marcó cinco tantos, aunque las lesiones y su pérdida de protagonismo terminaron provocando que su aventura europea durara solamente una temporada.