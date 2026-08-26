Estos dos futbolistas que lograron levantar algún trofeo con el Guadalajara, no han podido acomodarse en otro club, por lo que ahora cambiaron el balón por otro deporte.

La etapa de Matías Almeyda en Chivas sigue siendo una de las más gloriosas en la historia del Rebaño Sagrado, en donde el argentino se convirtió en el segundo entrenador con más títulos en la historia del club, por lo que muchos futbolistas probaron las mieles del éxito, pasando a ser históricos del conjunto rojiblanco.

Dos de esos futbolistas son Alan Pulido y Gael Sandoval, quienes actualmente estarían en búsqueda de un nuevo equipo para continuar con sus respectivas carreras; sin embargo, no han tenido éxito pese a que estamos a pocos días de que se cierren las ventanas de transferencias en el planeta.

Pese a esa situación, ambos futbolistas presumieron que están disfrutando de la vida y han decidido practicar, como hobby, otro deporte y se trataría del golf, y así lo presumieron en redes sociales en donde compartieron una fotografía juntos mientras jugaban dicha disciplina.

¿Cuáles títulos presumen Alan Pulido y Gael Sandoval con Chivas?

Alan Pulido llegó en el 2016 al Guadalajara, por lo que durante su paso con el Rebaño logró conquistar una Copa MX, una Liga MX y la Concachampions 2018, mientras que Gael Sandoval llegó a finales del 2017, por lo que solamente fue parte del campeonato de la Liga de Campeones de la Concacaf.

¿Por qué fue polémica la salida de Alan Pulido de Chivas?

Debido a que no entraba en planes, la directiva del Guadalajara trató de negociar una rescisión de contrato; sin embargo, el delantero se negó a negociar el monto de su salida exigiendo el total del dinero que estaba estipulado, por lo que prefirió marcharse a entrenar con las fuerzas básicas.

Sin embargo, después de algunos meses, el delantero y el club habrían alcanzado un acuerdo, rompiendo su relación contractual, en donde Pulido no ha dado novedades sobre si planea continuar su carrera para el Apertura 2026.

Gael Sandoval, fue blanco de chismes sobre su sexualidad en Chivas

“Me inventaron chismes muy incoherentes. Un chisme tonto, bizarro, innecesario. Dije, esto se está yendo de las manos porque se empieza a especular. Como no le hayas una razón lógica de porque salí, hay que empezar a especular a inventar.

“Uno fue que Alexis Vega dijo que Gael no le gusta porque va a dar competencia, entonces lo va a sacar.

“Otro de los chismes que he hablado, no en cámara, que inventaron un tema sobre mi sexualidad. Una tontada. Independientemente, sea lo que sea, haga lo que sea, dónde sea, no tiene nada que ver con el futbol. Lo asociaron con una situación que pudo haber sucedido, porque fue un invento de que sucedió algo en Chicago con un jugador”, explicó el futbolista hace unos años en entrevista con David Medrano.