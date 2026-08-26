El exentrenador del Guadalajara está convencido de que estas Águilas son un espejismo pese al liderato en la Liga MX, asegurando que le ganan a "puro muerto".

Chivas se sacudió la presión, las críticas y la falta de contundencia que habían registrado en el Apertura 2026 durante el partido contra Xolos al derrotarlo con facilidad por marcador de 5-2, equipo que marchaba invicto y que estaba como líder general de la Liga MX junto al América.

Sin embargo, pese a que las Águilas se mantienen en el liderato general del futbol mexicano, fueron menospreciadas por el exentrenador del Guadalajara, Ricardo Ferretti, quien aseguró que los azulcremas solamente le ganan a “puro muerto”, señalando que los adversarios que han derrotado los de Coapa son de media tabla para abajo.

Hay que destacar que el chiverío se ha enfrentado a tres equipos que están en zona de calificación directa a la Liguilla, que son Toluca, Puebla y Tijuana, por lo que el proyecto rojiblanco vuelve a tener credibilidad pese al irregular comienzo de torneo.

“Así son los méndigos americanistas, son agrandados siempre. Le ganan a puro muerto. El triunfo de Chivas contra Tijuana es mejor que cualquiera que los del América. Era líder con el América. ¿Cuántos goles en contra? Dos. Era un buen rival”, declaró el exentrenador rojiblanco en la cadena ESPN.

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026

¿A cuáles rivales se han enfrentado Chivas y América?