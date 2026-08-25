Un miembro del cuerpo técnico del Rebaño Sagrado habría protagonizado un percance delicado en un centro nocturno por un aparente lío de faldas.

Chivas está recuperando la memoria futbolística y la contundencia y así lo demostró en el importante triunfo sobre los Xolos de Tijuana el fin de semana pasado en la cancha del Estadio Akron; sin embargo, la indisciplina habría vuelto al redil, pero no precisamente por los futbolistas.

En el programa La de Ocho, los comunicadores David Medrano, Raymundo González y Alejandro Ramírez, comentaron que un elemento del cuerpo técnico de Gabriel Milito se habría metido en un problema delicado en un famoso bar de la ciudad llamado Sala de Despecho.

Aunque evidentemente omitieron muchos detalles, incluyendo el nombre del involucrado, sí dejaron entrever que el elemento del cuerpo técnico tuvo un percance con algún comensal en dicho establecimiento, aparentemente, por tratar de involucrarse con una persona con pareja, aunque no lo dijeron de forma explícita.

“En la Sala del Despecho, un miembro del cuerpo técnico de Guadalajara tuvo un problema, serio. Los miembros del cuerpo técnico, todos son argentinos. Tuvo un problema serio que afortunadamente se pudo controlar a tiempo, pero hay que cuidarse, hay que andar muy tranquilo. Así como anda la cosa, hay que andar muy tranquilo y más si eres parte de un cuerpo técnico, tienes que predicar con el ejemplo”, dijo David Medrano en el programa de YouTube.

“¿Sabe qué no me gusta? Que avienten a Chivas por delante en esos lugares”, dijo Alejandro Ramírez, a lo que Raymundo González remató: “Yo creo que cuando vio la cosa fea dijo: ‘soy este’”.

Para zanjar el tema, David Medrano dejó entrever que el percance se habría originado debido a que el elemento del Rebaño Sagrado habría tratado de acercarse a una persona que iba acompañada por su pareja: “Pero el otro: ‘A mi me vale madre. Me quisiste pedalear la bicicleta’”, concluyó Medrano.

¿Quiénes son los miembros del cuerpo técnico de Gabriel Milito?

¿Chivas sancionará al involucrado en el problema en el bar?

La realidad es que es un tema que no tomó mucha relevancia debido a que pocos comunicadores se enteraron de este percance, por lo que se desconoce si dentro del Guadalajara se le otorgará alguna sanción al involucrado, situación que suele suceder cuando alguien rompe el reglamento interno de la institución.