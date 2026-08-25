Gabriel Milito recupera a algunos jugadores contra Pachuca, pero eso le generará un problema en la alineación.

Chivas consiguió el sábado pasado una contundente victoria por 5-2 sobre Xolos de Tijuana, resultado que le permitió recuperar confianza después de un inicio complicado en el Apertura 2026 y de la salida de Armando González, quien marcó aproximadamente un tercio de los goles del equipo durante la temporada pasada. Ahora, el Guadalajara tendrá que demostrar que lo ocurrido en el Estadio Akron no fue solamente un buen partido y mantener ese nivel en las próximas jornadas.

La siguiente prueba será Pachuca, un equipo que tampoco ha tenido el inicio de torneo que esperaba. Después de sus primeros cinco partidos, los Tuzos registran una victoria, un empate y tres derrotas, por lo que llegan necesitados de puntos. Aunque Chivas no puede confiarse por la situación de su rival, el panorama luce favorable para el Rebaño Sagrado, que en el papel parte como favorito para quedarse con los tres puntos.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval claves en el equipo de Milito.

Sin embargo, Gabriel Milito tendrá un problema que prácticamente cualquier entrenador quisiera tener al momento de preparar una alineación: el funcionamiento de Chivas fue muy positivo ante Xolos. Hugo Camberos y Santiago Sandoval respondieron de buena manera como carrileros, mientras que Diego Campillo tuvo una participación especialmente destacada al incorporarse constantemente al ataque y terminar incluso marcando uno de los cinco goles del Guadalajara.

Ahora, los regresos de Richard Ledezma y José Castillo podrían obligar al estratega argentino a modificar algunas piezas. Milito tendrá que decidir entre mantener la alineación que consiguió una goleada el sábado pasado o respetar la jerarquía de algunos de sus titulares habituales, especialmente en el caso de Ledezma, quien podría recuperar su lugar, y Santiago Sandoval, que también ha sido importante durante este inicio de torneo.

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Por ahora, solamente quedará esperar la evolución de los futbolistas que regresan de lesión, pues estar disponibles no necesariamente significa que se encuentren al 100 por ciento físicamente. Será hasta el sábado cuando conozcamos la decisión definitiva de Gabriel Milito, aunque existe un argumento bastante claro para mantener el mismo once: si esta alineación funcionó tan bien ante Xolos, la lógica indica que debería tener una nueva oportunidad.

¿Cuándo y a qué hora jugará Chivas contra Pachuca en la Jornada 6?

El Guadalajara volverá a jugar como local cuando reciba a Pachuca en el Estadio Akron durante la tarde de este sábado 29 de agosto. El encuentro de la Jornada 6 del Apertura 2026 comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y será una nueva oportunidad para que Chivas siga escalando posiciones. Después de la goleada sobre Xolos, el Rebaño Sagrado subió hasta la cuarta posición de la clasificación y ahora buscará mantener el buen momento para acercarse todavía más al primer lugar.