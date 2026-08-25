Uno de los jugadores que brilla por su ausencia en cada convocatoria de Chivas es Miguel Tapias. En medio de este contexto, Gabriel Milito explicó el motivo de su ausencia.

El Guadalajara logró golear a Tijuana tras ganar 5-2 en el Estadio Akron, a pesar de tener varias bajas. Tras lo sucedido en Xolos, Gabriel Milito reveló en conferencia de prensa que Miguel Tapias no es tenido en cuenta porque se está recuperando de una lesión. De esta manera, dejó en claro que no está cepillado y que sería su última opción al momento de elegir un defensa.

Es un hecho que la directiva rojiblanca busca encontrarle acomodo a Micky debido a que gana un buen salario, pero no juega. No hay una situación de indisciplina o pelea como sucedió con otros jugadores, sino más bien porque no cumple con ciertos requisitos para jugar como stopper por la izquierda.

En los últimos dos partidos, Chivas tuvo cuatro bajas concretas en la línea defensiva por las lesiones de José Castillo, Daniel Aguirre, Bryan González y Richard Ledezma. Por esta razón se especulaba que al menos Miguel Tapias iba a ser tenido en cuenta en el banco de suplentes por detrás de Diego Campillo, Luis Rey y Miguel Gómez.

Miguel Tapias está lesionado. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, el futbolista formado en Pachuca no fue tenido en cuenta porque se encuentra lesionado. Así lo detalló Gabriel Milito cuando fue consultado sobre los lesionados y reveló que Micky estaba en esa lista de jugadores que se están recuperando de diferentes dolencias.

Cabe destacar que Chivas aún le busca acomodo a Miguel Tapias porque no es tenido en cuenta por el técnico argentino. Diversos reportes señalan que el Guadalajara no lo pudo acomodar por el alto salario que percibe actualmente

Descartados de Chivas para enfrentar a Pachuca

Teniendo en cuenta lo confirmado por Gabriel Milito, todo indica que Chivas no podrá contar con Bryan González, Daniel Aguirre y Miguel Tapias. Por otro lado, están en duda para jugar José Castillo y Richard Ledezma, mientras que Jesús Hernández y Diego Latorre pelean por un lugar en la convocatoria final.