Tras el empate ante Puebla, Gabriel Milito dejó en claro cómo tiene considerado a Miguel Tapias en el Guadalajara.

A lo largo del último año, Gabriel Milito fue depurando la plantilla de aquellos jugadores que no eran disciplinados o que ya no daban la talla para jugar en Chivas. Uno de los futbolistas que no es del gusto del técnico argentino, pero se mantiene dentro del primer equipo es Miguel Tapias, quien el viernes supo que está casi cepillado al no entrar en el banco de suplentes frente a Puebla.

Desde la llegada del técnico argentino, Chicharito Hernández, Isaác Brizuela, Luis Olivas, Alan Mozo, Cade Cowell, Teun Wilke y Gilberto Sepúlveda se mantenían dentro del equipo. Sin embargo, con el correr de los partidos vieron un puñado de acciones en el Apertura 2026. Por ejemplo, el Cone jugó en el segundo tiempo ante Puebla cuando había varios lesionados y el campo de juego no estaba en condiciones.

Uno de los jugadores que recibió varias oportunidades y que no terminó de convencer a Gabriel Milito fue Miguel Tapias. El defensa formado en Pachuca fue tenido en cuenta para jugar en la Liguilla del Clausura 2026, pero para los juegos contra Tigres y Cruz Azul, el técnico argentino prefirió usar a Bryan González en su posición. Por otro lado, tras el empate ante Puebla, Jesús Bernal reveló que FC Juárez está interesado en él.

Miguel Tapias no es tenido en cuenta por Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, por si había alguna duda, el técnico argentino dejó en evidencia que no lo tiene en cuenta y que está borrado. A pesar de haber sido convocado al juego ante la Franja, el timonel rojiblanco decidió enviar a Micky a las gradas, mientras que Luis Rey se mantuvo en el banco de suplentes a pesar de haber jugado el All-Star de la MLS.

Encuesta ¿Estás de acuerdo con la decisión Gabriel Milito con Miguel Tapias? ¿Estás de acuerdo con la decisión Gabriel Milito con Miguel Tapias? Sí No Ya votaron 13 hinchas

¿Qué va a suceder con Miguel Tapias?

Como se sabe, Jesús Bernal confirmó que FC Juárez está interesado en fichar a Miguel Tapias para el Apertura 2026. Sin embargo, esta información surgió cuando Pedro Caixinha aún se encontraba como entrenador, pero tras la goleada sufrida ante Pumas fue despedido.

Por otro lado, ante la posibilidad de salir, Micky Tapias tendrá que bajar las pretensiones si quiere volver a jugar. Es un hecho que Gabriel Milito le dejó claro que con él va a ser difícil que tenga minutos, salvo que haya varias como sucedió ante Puebla en el Apertura 2025.