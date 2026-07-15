El mercado de fichajes se está moviendo y en el Guadalajara ya tendrían un escenario claro con el zaguero, aunque podría cambiar en los próximos días.

La directiva de Chivas se ha mostrado inteligente en los recientes mercados de fichajes en donde se han hecho de varios futbolistas como refuerzos; sin embargo, una preocupación en el conjunto rojiblanco es la de encontrarle acomodo a los jugadores que no entran en planes, en donde destacaba Miguel Tapias.

El defensor no ha podido consolidarse como defensor del Guadalajara desde que llegó Gabriel Milito al banquillo, por lo que la directiva habría tratado de encontrarle acomodo en otros clubes, en donde algunos habrían mostrado interés, pero sin poder concretar el traspaso.

Es por eso que los comunicadores, Alejandro Ramírez y Ricardo Durán destaparon que Micky Tapias apuntaría a permanecer en el chiverío para el Apertura 2026, en donde Pumas y Toluca habrían mostrado interés, pero al final de cuentas no pasó nada y se mantiene como rojiblanco.

“Son los números que tiene el Guadalajara para el próximo Apertura 2026 y nos deja en claro que Micky Tapias se queda en definitiva con el Guadalajara. Se queda con el 4 (…) Con Pumas no hubo acuerdo por el tema económico“, explicó el comunicador Alejandro Ramírez, en donde Ricardo Durán remató: “Y en Toluca también lo sondearon y no pasó nada”.

¿Con quiénes compite Miguel Tapias en la defensa de Chivas?

Debido a la idea futbolística que tiene Gabriel Milito y que ha impregnado en el Guadalajara, es indispensable que los defensores no solamente se dediquen a contener los ataques, sino que sean capaces de ser los primeros constructores del futbol ofensivo, por lo que ha habilitado a mediocampistas de defensas para tener salida controlada.

Miguel Tapias, no fue contemplado en pretemporada

Si bien es cierto que el defensor fue integrado a la pretemporada con el Guadalajara, la realidad es que en las semanas recientes fue perdiendo protagonismo y la prueba de ello es que no fue convocado para el amistoso que tuvo Chivas contra Correcaminos, misma situación que pasó con Gilberto Sepúlveda que terminó marchándose del club unos días después.