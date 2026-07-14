Aficionados del Guadalajara se encontrarían preocupados porque no ha salido a la venta al público general la nueva indumentaria del Rebaño y el arranque del torneo está muy próximo.

El arranque del Apertura 2026 está cada vez más cerca y entre los aficionados continúa la incertidumbre sobre la venta al público general de la nueva indumentaria de Chivas con Nike, el cual sigue sin aparecer en ninguna vía de cara al partido contra el Toluca del próximo fin de semana.

Han comenzado a surgir versiones de preocupación de que Nike no esté preparado todavía para cubrir con la alta demanda que registrará por el deseo de la afición del Guadalajara de adquirir el nuevo jersey; sin embargo, el especialista en playeras del Rebaño, Futboltuber, destapó una cláusula que se habría colocado en el acuerdo entre la institución rojiblanca y la marca de la palomita.

Y es que el creador de contenido aseguró que la directiva del chiverío, encabezada por Amaury Vergara, acordó con la gente de Nike que era una exigencia que siempre existiera disponibilidad para que los aficionados puedan comprar la playera, por lo que la empresa estadounidense estaría preparando un embarque muy grande para cubrir la demanda que registrará por parte de la afición tapatía.

“Nike sí ha tenido problemas de stock en otros clubes. De hecho en la época dorada del América con André Jardine querían adquirir las indumentarias de Nike y no las encontraban.

“El tema con Chivas es que uno de los tratos que hubo es que hubiera suficiente stock. No solamente Nike viene con un stock gigantesco, pero si ese se acaba, vendrá un nuevo re-stock”, aseguró el especialista en jerseys de la escuadra rojiblanca.

¿Por qué es importante para Chivas que haya playeras disponibles de Nike?

Hay que recordar que uno de los acuerdos más importantes entre los equipo de futbol y las empresas que confeccionan la indumentaria es que parte de las ganancias por la venta de cada playera, el club debe recibir un porcentaje, cantidad adicional a lo que perciben por la simple alianza comercial entre las marcas.

En otras palabras, por cada playera que Nike venda, Chivas recibirá una ganancia de ello, en donde hace unas semanas el comunicador César Huerta destapó que la directiva rojiblanca recibiría 10 dólares por cada jersey, lo que le generaría una ganancia millonaria al club.

¿Cuánto costará la nueva playera de Chivas con Nike?

Aunque en México todavía no sale el jersey del Rebaño Sagrado a la venta a nivel general, el propio club Guadalajara confirmó los precios en los que se cotizarán los nuevos jerseys rojiblancos y será de mil 999 la indumentaria de aficionado, mientras que la versión de jugador costará 2 mil 999 pesos.