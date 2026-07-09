Chivas se alista de la mejor manera para el Apertura 2026. En medio de este contexto, el Guadalajara sabe el objetivo a corto y largo plazo de Amaury Vergara.

La sensación que dejó el Clausura 2026 es que Chivas en el siguiente semestre va a volver a tener un rol protagonista y que va a ser candidato al título. A falta de que inicie el Apertura 2026, revelan que Amaury Vergara lo sabe y que su objetivo, bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, es volver a construir un campeonísimo.

A diferencia de otros procesos, la temporada 2026-2027 comenzó de la mejor manera, ya que no se tiene a los jugadores que no son tenidos en cuenta fuera de la plantilla y con los fichajes cerrados. Resta esperar si habrá una baja más de los futbolistas que fueron convocados a la Selección Mexicana a jugar el Mundial 2026.

En medio de este inicio optimista, Amaury Vergara fue visto en Verde Valle a días para el inicio del Apertura 2026. Tras mostrarse en el Rebaño Sagrado, Alex Ramírez reveló en su canal de YouTube que el dueño del Guadalajara quiere que este año se logre un título y a largo plazo construir un campeonísimo.

Amaury Vergara quiere crear un nuevo Campeonísimo. (Foto: IMAGO7)

“Amaury desea, anhela, un título ya con Guadalajara para que este año, que ha sido el año de cumplir lo que quería su señor padre, de que sea también para él dar un título que le baje las revoluciones a la afición con respecto a la crítica que hay y que se libere esa presión que existe”, reportó el periodista de Azteca Jalisco.

Y agregó: “Y que no solamente quede ahí. De que vaya aumentando de manera importante esto con miras a hacer lo que él tiene en mente que es un campeonísimo, pero para eso primero hay que ganar, como dicen, el título de arranque que te comience a dar el camino de ahí no soltarlo”.

En el mismo reporte, señaló que la directiva busca con Nike dejar una mejor imagen que la que dejó Puma. “Él sabe que para lograr esto con Nike, cuando también se ha amarrado, establecieron que una de las metas a superar es lo hecho con Puma anteriormente en la obtención de títulos”, reveló Alex Ramírez.

Amaury Vergara envió mensaje a los seleccionados de Chivas

En medio de la puesta a punto para el Apertura 2026, Amaury Vergara dejó mensaje a los jugadores que disputaron la Copara del Mundo. “Piojo, Luis, Hormi, Tala y Brian: gracias a ustedes, y a toda la Selección Mexicana, por darle grandes momentos de ilusión y unión a todo el país. El mundo fue testigo de su talento, compromiso y amor por México”, escribió Amaury con imágenes de sus jugadores en la Copa del Mundo.