Gabriel Milito registrará un severo problema de cara al Apertura 2026 debido a que con las contrataciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, el medio campo del Rebaño contará con jugadores de mucha calidad, en donde evidentemente habrá futbolistas que quedarán fuera de la alineación titular. Es por eso que el exdelantero del Guadalajara, Francisco […]

Gabriel Milito registrará un severo problema de cara al Apertura 2026 debido a que con las contrataciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, el medio campo del Rebaño contará con jugadores de mucha calidad, en donde evidentemente habrá futbolistas que quedarán fuera de la alineación titular.

Es por eso que el exdelantero del Guadalajara, Francisco Palencia, destacó la calidad de las nuevas incorporaciones que hizo la directiva rojiblanca, en donde destacó la llegada de Kevin Castañeda, a quien considera que posee mejores condiciones que Efraín Álvarez.

“Ya tienen una base. Sus seleccionados mundialistas son muy buenos jugadores, hicieron una gran temporada. Con estos jugadores, me parece que a Luis Rey lo traen como para ser un suplente, que esperemos que se gane un lugar (…) Me parece que Jordan Carrillo, no sé dónde lo va aponer, pero si empieza con el nivel que terminó en Pumas, la verdad que muy bien.

“Y Kevin Castañeda es un jugador que te hace jugar al equipo, me parece que eso le hacía falta de repente a Chivas. Alguien que hiciera jugar al equipo, que pasara la pelota con él, que pusiera pases de gol, que terminara más jugadas de las que ya terminaba. Me parece que son buenos refuerzos.

“Sí (era Efraín Álvarez), pero creo que Kevin Castañeda tiene mucho más calidad a la hora del último pase y tiene un golpeo espectacular, a parte”, explicó el exfutbolista en Fox Deportes, donde colabora como analista.

¿Cuál fue el rendimiento de Efraín Álvarez y Kevin Castañeda en el Clausura 2026?

Chivas juntó a dos de los mejores generadores de futbol ofensivo de toda la Liga MX y que inclusive, hace unos meses ambos estuvieron en la Selección Mexicana peleando un lugar a la Copa del Mundo, en donde la realidad es que los reflectores los obtuvo más Kevin Castañeda por su alta cuota goleadora, aunque Efraín Álvarez fue considerado uno de los mejores Sub 23 de todo el futbol mexicano pese a que solo anotó un gol en el semestre.