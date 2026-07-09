Alan Pulido regresó a Chivas para el Clausura 2025 en un movimiento que ilusionó enormemente a la afición rojiblanca, que esperaba volver a ver al delantero como uno de los referentes del equipo. Sin embargo, la historia terminó muy lejos de lo esperado. Su rendimiento estuvo por debajo de las expectativas, perdió protagonismo con el paso de los meses y finalmente dejó de entrar en los planes de Gabriel Milito, hasta quedar completamente separado del plantel.

Cuando parecía que el Guadalajara tendría que seguir cubriendo su salario durante un año más, la situación dio un giro inesperado. Después de que Pulido dejara de presentarse a entrenar durante varios días, ambas partes alcanzaron un acuerdo para rescindir su contrato. En ese momento, muchos interpretaron la decisión como un posible adiós definitivo al futbol profesional.

Alan Pulido sigue entrenando como futbolista.

No obstante, todo indica que Alan Pulido todavía no descarta volver a las canchas. En las últimas semanas se le ha visto disfrutando de su tiempo libre, jugando golf y asistiendo a partidos del Mundial 2026 en el Estadio Akron. Sin embargo, recientemente compartió en sus redes sociales varios videos entrenando en un centro de alto rendimiento en Guadalajara, dejando claro que sigue preparándose físicamente.

En esas sesiones estuvo acompañado por Robert Castellanos, futbolista del Irapuato, realizando ejercicios enfocados en potencia y preparación física muy similares a los que llevan a cabo los jugadores profesionales durante la pretemporada. Esto alimenta la versión de que Pulido continúa entrenando por su cuenta para mantenerse listo en caso de recibir una oferta que le permita regresar al futbol profesional.

Alan Pulido solo anotó dos goles en su segunda etapa.

Por ahora, el delantero permanece viviendo en Guadalajara, ciudad en la que siempre manifestó sentirse muy cómodo tanto en lo personal como en lo familiar, motivo por el que anteriormente no mostró demasiado interés en aceptar propuestas de otros clubes. Ahora habrá que esperar si aparece una oferta atractiva desde otra ciudad o incluso si surge alguna posibilidad de continuar su carrera en alguno de los equipos vecinos del Rebaño Sagrado.

Alan Pulido se une a la lista de jugadores que salieron de Chivas y no encontraron equipo

La situación de Alan Pulido no es un caso aislado. En los últimos meses también dejaron el Guadalajara Isaac Brizuela y Javier Hernández, quienes aseguraron públicamente que todavía desean continuar sus carreras y descartaron el retiro. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha encontrado un nuevo equipo. Todo apunta a que Pulido podría atravesar un escenario similar, aunque en su caso las dudas que han generado algunas actitudes fuera de la cancha también podrían influir en las decisiones de los clubes interesados.