El exdelantero de las Chivas sorprendió con su polémico posteo debido a que parece que olvidó el cómo salió del Rebaño.

La Selección Mexicana disputó su segundo partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo contra Corea del Sur en la cancha del Estadio Akron, por lo que muchas personalidades de Guadalajara se dieron cita en las gradas del inmueble, en donde apareció Alan Pulido.

El exdelantero del Rebaño Sagrado reapareció en territorio rojiblanco después de su polémica salida de la institución, en donde fue separado del primer equipo debido a que no entraba en planes de Gabriel Milito por sus constantes salidas nocturnas.

Puligol reapareció en el Estadio Akron y posteó una fotografía en sus redes sociales con la frase: “Mi casa”, por lo que causó revuelo entre los aficionados del chiverío.

¿Por qué fue polémica la salida de Alan Pulido de Chivas?

Debido a que no entraba en planes, la directiva del Guadalajara trató de negociar una rescisión de contrato; sin embargo, el delantero se negó a negociar el monto de su salida exigiendo el total del dinero que estaba estipulado, por lo que prefirió marcharse a entrenar con las fuerzas básicas.

Sin embargo, después de algunos meses, el delantero y el club habrían alcanzado un acuerdo, rompiendo su relación contractual, en donde Pulido no ha dado novedades sobre si planea continuar su carrera para el Apertura 2026.