El Guadalajara, a través de sus redes oficiales lanzó una respuesta directa a las personas que criticaron al Tanque por una entrevista hace unos días.

Luis Romo fue el blanco de las críticas durante la semana previa al partido de México contra Corea del Sur debido a unas declaraciones que dio en una entrevista, por lo que Chivas salió en su defensa tras su gol en el partido de la Copa del Mundo.

El Tanque declaró a media semana que el Tricolor no estaba obligado a ganar, por lo que los aficionados e incluso varios especialistas se volcaron en su contra, asegurando que rehuyó al compromiso.

Sin embargo, tras su anotación con la que México abrió el marcador frente a los coreanos en la cancha del Estadio Akron, las redes sociales oficiales del Guadalajara le lanzaron un recadito a esos detractores del futbolista rojiblanco.

“Obligado a ganar, no. Salir a ganar, sí”, causando revuelo en redes sociales de inmediato, pese a que la anotación fue crucial en las aspiraciones de la Selección Mexicana para avanzar a los Dieciseisavos de Final.

¿Qué dijo exactamente Luis Romo?

“No es como que nos da igual, pero no estamos como al así como que ‘¡Tenemos que ganar, tenemos que ganar!’. Creo que tenemos que vivir el partido, tenemos que prepararnos bien, tenemos que mejorar nuestro desempeño, tenemos que hacer un gran partido y por supuesto que queremos la victoria, pero tampoco nos podemos obligar o presionar nosotros mismos a ganar, a querer ser más de lo de lo que tenemos que hacer”, declaró a TV Azteca.

¿Cuándo se jugará el México vs. Chequia por el último partido de la fase de grupos del Mundial?

El siguiente compromiso del Tricolor se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de junio en la cancha del Estadio Azteca cuando reciban a Chequia en un duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.