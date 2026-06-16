La Selección Mexicana enfrenta a Corea del Sur el próximo jueves. En la previa al partido en el Estadio Akron, Luis Romo generó polémica con una declaración.

El próximo jueves la Selección Mexicana volverá a tener acción en el Mundial 2026 cuando enfrente a Corea del Sur por la jornada dos del Grupo A. Mientras todo el mundo especula sobre los posibles cambios de Javier Aguirre, a Luis Romo le llueven varias críticas al señalar que no se quieren presionar sobre quedarse con los tres puntos ante su par asiático.

Es un hecho que el Tri superó ampliamente a Sudáfrica, pero quedó la sensación de que el marcador pudo ser más abultado si el equipo nacional hubiera decidido buscarlo. Roberto Alvarado, Éric Lira y Julián Quiñones fueron los jugadores destacados, mientras que Raúl Jiménez se metió en ese lote por su gol.

El próximo jueves, México tendrá un partido complicado cuando enfrente a Corea del Sur en la jornada dos del Grupo A en el Estadio Akron. Ayer, Luis Romo habló en Azteca Deportes y le llovieron las críticas por su declaración sobre la forma en la que van a enfrentar el partido en Guadalajara al señalar que van a ir a ganar, pero no deben sentir la presión porque será difícil recuperarse si caen.

Luis Romo recibe críticas por sus declaraciones. (Foto: IMAGO7)

“No es como que nos da igual, pero no estamos como al así como que ‘¡Tenemos que ganar. tenemos que ganar!’. Creo que tenemos que vivir el partido, tenemos que prepararnos bien, tenemos que mejorar nuestro desempeño, tenemos que hacer un gran partido y por supuesto que queremos la victoria, pero tampoco nos podemos obligar o presionar nosotros mismos a ganar, a querer ser más de lo de lo que tenemos que hacer”, declaró.

Y agregó: “Tenemos que ir paso a paso. Tenemos que afrontar el partido de la mejor manera y eso es lo que nos estamos comprometiendo y trabajando para hacer grandes partidos, a buscar siempre ganar y estar preparados para si no pasa en algún momento también el golpe que nos podría dar no ganar por presionar los demás podría ser fuerte”. Por esta razón varios aficionados del Tri estallaron contra el capitán del Guadalajara por no comprometerse a ganar.

Las críticas contra Luis Romo