Brian Gutiérrez está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. El mediocampista de Chivas se encuentra disputando el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y rápidamente se ha convertido en uno de los futbolistas más comentados del combinado nacional. Su desempeño no solo ha llamado la atención de los aficionados alrededor del planeta, sino también de varios clubes europeos, al grado de que ya se habla de dos equipos de Francia que siguen muy de cerca su evolución.

Ahora ya se conocen los nombres de esos clubes. Se trata del AS Monaco y del Olympique de Lyon, dos instituciones históricas del futbol francés que estarán disputando competencias europeas la próxima temporada. Aunque por ahora no existe ninguna oferta formal sobre la mesa, ambos equipos habrían mostrado interés en el futbolista rojiblanco, cuyo crecimiento en los últimos meses ha sido notable tanto en Chivas como con la Selección Mexicana.

La posibilidad de llegar a cualquiera de estos equipos sería atractiva para cualquier jugador. Sin embargo, deportivamente existe una diferencia importante entre ambos destinos. Mientras el AS Monaco terminó la temporada anterior en la séptima posición y obtuvo un boleto para disputar la Conference League, el Olympique de Lyon jugará el repechaje rumbo a la UEFA Champions League. Esto significa que, en caso de llegar al conjunto lionés, Brian tendría la posibilidad de competir en el torneo de clubes más importante del mundo o, en el peor escenario, participar en la Europa League.

Por ahora, todo sigue en la etapa de seguimiento y observación. Chivas permanece atento a cualquier movimiento que pueda surgir desde Europa, no solo por Brian Gutiérrez, sino también por otros futbolistas del plantel. Sin embargo, una cosa parece clara: el Guadalajara no tiene intención de desprenderse fácilmente de sus figuras y cualquier club interesado deberá presentar una propuesta que realmente satisfaga las exigencias de la directiva rojiblanca.

¿Cuánto quiere Chivas para vender a Brian Gutiérrez al fútbol europeo?

De acuerdo con los reportes más recientes relacionados con el mercado de verano, Chivas estaría valuando a Brian Gutiérrez en alrededor de 10 millones de dólares. La cifra contempla varios factores: su juventud, el enorme potencial que ha mostrado tanto en Liga MX como en Selección Mexicana y, además, la tranquilidad contractual que tiene el Club, pues Brian habría sido fichado con contrato hasta 2030, por lo que el Guadalajara no tiene ninguna necesidad de venderlo a corto plazo y puede negociar desde una posición de fuerza, esperando recibir una oferta que realmente haga justicia a una de sus mayores joyas.