El mediocampista está en la órbita de Europa y una posible transferencia representaría una importante ganancia para el Guadalajara.

Apenas seis meses después de su llegada a Chivas, Brian Gutiérrez podría convertirse en protagonista de una de las operaciones más rentables de los últimos años para el club. El mediocampista de 22 años, actualmente concentrado con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, ha despertado el interés de un importante equipo europeo y ya se habla de una posible oferta durante el verano.

Según los primeros reportes tras conocerse que un equipo importante de Francia busca a Brian Gutiérrez, Guadalajara no estaría dispuesto a negociar por menos de 10 millones de dólares. La cifra resulta importante, más aún si se toma en cuenta que el club pagó alrededor de 4.2 millones de dólares al Chicago Fire para incorporarlo apenas unos meses atrás. De concretarse una venta en esos valores, el Rebaño obtendría una ganancia cercana a los 6 millones de dólares por un futbolista que todavía ni siquiera ha cumplido un año en la institución.

Más allá de la pérdida deportiva que implicaría desprenderse de uno de los talentos jóvenes con mayor proyección de la plantilla, desde el punto de vista financiero sería una operación difícil de ignorar. Chivas apostó por un jugador con margen de crecimiento, lo incorporó antes de que explotara definitivamente y ahora podría multiplicar su inversión en muy poco tiempo.

El contexto también ayuda a entender algunos movimientos recientes de la directiva encabezada por Javier Mier y Alejandro Manzo. Las incorporaciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo refuerzan precisamente una zona del campo en la que Brian Gutiérrez suele desenvolverse. Ambos son futbolistas creativos, capaces de jugar entre líneas y aportar desequilibrio en ataque, perfiles que podrían ayudar a cubrir una eventual salida.

¿Cuánto vale Brian Gutiérrez según Transfermarkt?

Mientras tanto, el valor de Brian Gutiérrez continúa creciendo. Transfermarkt lo tasó en mayo en 8 millones de euros y una buena actuación en el Mundial podría elevar todavía más esa cifra. Por ahora no se concretó la oferta formal, pero en Guadalajara ya saben que podrían estar ante uno de esos negocios que toda dirección deportiva sueña con concretar: comprar barato, potenciar al jugador y venderlo por una cifra muy superior en cuestión de meses.