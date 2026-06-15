Las Chivas de Guadalajara comienzan este lunes una nueva etapa con el inicio formal de la pretemporada rumbo al Apertura 2026. Mientras Gabriel Milito y su cuerpo técnico ultiman detalles para el arranque de los trabajos, varios futbolistas rojiblancos siguen siendo protagonistas por su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

Chivas regresa a la actividad

La principal noticia del día pasa por el regreso de la plantilla a la actividad. Antes de comenzar los entrenamientos, los jugadores serán sometidos a las habituales pruebas médicas y físicas. Además, se espera la presencia de algunos juveniles que serán observados durante la preparación. Por otro lado, los refuerzos Kevin Castañeda y Jordan Carrillo todavía no reportarán con el grupo. Debido a que la Selección de Corea del Sur utilizará las instalaciones de Verde Valle antes de enfrentar a México en el Estadio Akron, no se descarta que Chivas traslade parte de su preparación a otra sede.

Luis Rey reportará con Chivas

Uno de los futbolistas que sí estará presente es Luis Rey. El jugador de 23 años regresa después de pasar el último año cedido en Puebla, donde disputó 27 partidos y marcó dos goles. Aunque se formó como defensa central, durante su etapa con La Franja fue utilizado principalmente como mediocampista de contención, destacando por su capacidad física y su intensidad en los duelos. Ahora será evaluado por Gabriel Milito durante la pretemporada para determinar si tiene lugar dentro del proyecto rojiblanco.

Luis Rey reportará a la pretemporada con Chivas (Imago7)

El mensaje de Chicharito Hernández para la Hormiga González

Mientras tanto, Chicharito Hernández dedicó palabras de reconocimiento a Armando González tras el debut mundialista del delantero. “Me da mucho orgullo que una persona como él, un gran ser humano, con esa dedicación, esa entrega, ese talento y ese profesionalismo consiga lo que se propone”, expresó Chicharito sobre la Hormiga, quien ingresó de cambio en la victoria de México sobre Sudáfrica y vivió uno de los momentos más importantes de su carrera.

Chivas respalda a Raúl Rangel

Por último, Raúl Rangel recibió un importante respaldo por parte del Guadalajara de cara al duelo entre México y Corea del Sur. A través de sus redes sociales, Chivas compartió una fotografía del guardameta acompañada por el mensaje “El guardián de México”, una muestra de confianza hacia el arquero rojiblanco después de su debut mundialista y en la antesala de un encuentro clave para las aspiraciones del Tri en la fase de grupos.