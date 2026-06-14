México logró superar a Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026 y el próximo jueves enfrentará a Corea del Sur por la jornada 2 del Grupo A. De cara al juego contra los surcoreanos, Benjamín Galindo advirtió que el Tri tendrá un partido incómodo.

El próximo jueves, la Selección Mexicana viaja a tierras rojiblancas a recibir a Corea del Sur en la casa de Chivas, el famoso Estadio Akaron de Guadalajara. De cara al encuentro por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026, Benjamín Galindo habló en exclusiva con Rebaño Pasión y advirtió a Javier Aguirre sobre Corea del Sur al señalar que deben estar muy atentos porque tienen buenos jugadores.

La sensación que dejó la victoria ante Sudáfrica es que el Tri pudo haber anotado más de dos goles, pero la portería no se abrió más. Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los goles, mientras que Brian Gutiérrez falló dos goles claros en el final del primer tiempo y el otro en el inicio de los segundos 45 minutos.

Tras lo vivido en el Estadio Azteca, Corea del Sur mostró una gran resiliencia para dar vuelta el partido ante Chequia. Quien observó el partido del seleccionado asiático fue Benjamín Galindo, quien le comentó en exclusiva a Rebaño Pasión que el Tri tendrá un rival dinámico y con grandes jugadores.

Benjamín Galindo Advirtió a México sobre Corea del Sur. (Foto: IMAGO7)

“Es un equipo técnicamente bueno y sobre todo muy dinámico. Tienen una gran dinámica y tienen buenos jugadores, así que hay que estar atentos”, respondió el exjugador de Chivas. Y agregó: “Creo que pasaremos a octavos. Octavos, de mínima. Mínimo. Mínimo eso”.

El consejo de Benjamín Galindo a Armando González

En la misma entrevista, Benjamín Galindo aconsejó a Armando González tras el partido ante Sudáfrica. “No tuvo ninguna jugada clara. Ninguna opción de gol. (Le diría) Que no se desespere, que espere su momento y que cuando esté dentro de la cancha lo deje todo como él es, como él lo vive al fútbol”, expresó la leyenda del Guadalajara.

Benjamín Galindo reveló sus sensaciones de la inauguración del Mundial 2026

Por último, Benjamín Galindo confesó que se mostró feliz y orgulloso por el inicio de la Copa del Mundo. “Lo viví intensamente porque sé lo que se juegan y sobre todo el apoyo que ha tenido esta gran selección que está bien comandada por el Vasco. Sabe a lo que juegan y prácticamente el sentir del pueblo mexicano más allá de que es pura buena vibra”, respondió el exjugador rojiblanco.