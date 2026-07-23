Pedro Antonio Flores de TUDN destapó que el Guadalajara ya estaría arrancando con la construcción de su Ciudad Deportiva que generaría cambios en varias áreas del club.

Amaury Vergara no está satisfecho todavía y quiere seguir llevando a Chivas a la vanguardia en México y el mundo entero, por lo que tras conseguir que el Estadio Akron se convierta en sede del Mundial 2026 ahora estaría planeando una mudanza masiva en el Guadalajara.

Y es que después de muchos años en pausa, el proyecto de la Nación Chivas, por fin estaría avanzando y habrían comenzado a preparar los terrenos para dar comienzo con la construcción de la Ciudad Deportiva del Rebaño Sagrado en las inmediaciones de la casa del chiverío.

“Casi todo el bajío es de la familia Vergara. Cuando Jorge Vergara diseñó todo lo del Estadio Akron, tenía una ilusión de hacer un centro deportivo, que luego escaló a una ciudad deportiva para tener hotel, un centro comercial. Algunas de estas cosas ya no podrán ser, porque es zona protegida.

“Están comenzando a trabajar estos terrenos, asegura Pedro Antonio Flores que será en donde van a estar las canchas, en donde hay montones y montones de tierra y arena para levantar la superficie. Hay algunos tubos que señalan mediciones (…) Asegura Pedro, que la Gigantera la estarían dejando para que las fuerzas básicas de Chivas emigren a la zona del bajío”, explicó el comunicador Alejandro Ramírez en su canal de YouTube.

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¿Cuáles son las imágenes que compartió Pedro Antonio Flores?

El narrador de TUDN compartió a través de su cuenta de X un video en el que se aprecia un terreno a unos metros del Estadio Akron en el que ya habrían comenzado algunos trabajos para remover la tierra para iniciar con la construcción de algo, en donde el periodista asegura que serán las canchas para que entrenen las fuerzas básicas del Guadalajara.

¿Por qué se ha retrasado el proyecto de la Nación Chivas?

La intención de la familia Vergara ha sido dar un paso hacia adelante con la creación de este nuevo complejo deportivo; sin embargo, se ha enfrentado a una serie de complicaciones debido a que las áreas aledañas al Estadio Akron son zonas biológicas protegidas, por lo que se han estado revisando a detalle estos asuntos por las autoridades, en donde la directiva rojiblanca buscaría hacerlo sustentable para no afectar la zona.