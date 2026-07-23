El mundialista con México dio la cara tras la derrota con el Toluca y se fue de la lengua al contar la estrategia que usará Gabriel Milito contra Juárez.

Chivas fue sorprendido y sacudido por la derrota sufrida en el partido de la jornada 1 del Apertura 2026 en manos del Toluca en la cancha del Estadio Akron; sin embargo, en la escuadra rojiblanca ya le dieron la vuelta a la página y toda su atención está puesta en el duelo con los Bravos de Juárez.

Es por eso que el atacante rojiblanco, Roberto Alvarado, aseguró que el descalabro con los Diablos Rojos no cambia el enfoque de buscar el título de Liga MX en este semestre y adelantó que se apegarán a los conceptos que les dieron muchas victorias en el torneo pasado de adueñarse de la redonda y atacar con sus carrileros.

“Sabíamos que iba a ser difícil, pero es el primer partido. Obviamente tratamos de darle la vuelta a la página lo más pronto posible y ya enfocarnos en el partido que viene. No vamos a bajar los brazos para poder cumplir el objetivo y como dice Gaby, ir partido a partido, día a día y el siguiente rival que es Juárez, ir por los tres puntos.

“Nosotros siempre pensando en nosotros, lo que tenemos que hacer. Al final siempre creo que quizás, enfocarnos más en lo que nosotros podemos hacer en la cancha y a partir de eso, tratar de ir por los tres puntos.

“Tratar de hacer lo que veníamos haciendo el torneo pasado con la posesión de balón, con las llegadas de nuestros jugadores por fuera y a partir de eso, buscar los tres puntos. Todos los rivales son complicados y el sábado va a ser una Final”, declaró el atacante a Chivas TV.

¿Cuál sería la alineación de Chivas?

Gabriel Milito estará obligado a hacer ajustes en su alineación titular para enfrentar al FC Juárez con respecto a lo que mostró contra Toluca, principalmente por la expulsión de Ángel Sepúlveda, por lo que todo apunta a que Armando González regresará a la titularidad en la jornada 2.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Bravos?

El segundo partido del Apertura 2026 para el Guadalajara se jugará en la cancha del Estadio Akron este sábado 25 de julio, partido que tiene presupuestado que arranque en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.