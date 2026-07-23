Chivas ya dejó atrás el debut con derrota frente a Toluca y comenzó a enfocarse en su próximo compromiso del Apertura 2026, cuando reciba a FC Juárez por la Jornada 2 de la Liga MX. Mientras Gabriel Milito prepara ajustes para buscar los primeros puntos del torneo, el Guadalajara sigue generando noticias tanto dentro como fuera de la cancha.

Luis Romo elogia a los nuevos refuerzos

Tras reaparecer como titular con Chivas luego de su participación en el Mundial 2026, Luis Romo habló en conferencia de prensa y se refirió a los futbolistas que se incorporaron al Guadalajara para este semestre. El mediocampista destacó especialmente las condiciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, dos de los fichajes más importantes del mercado rojiblanco. “Jordan es un chico con muchas cualidades, la verdad que nos va a aportar mucho. Y Kevin también es un jugador con muchas cualidades que va a aportar mucho”, señaló, mostrando plena confianza en que ambos ayudarán a elevar el nivel del equipo.

Santiago Sandoval, entre las mayores promesas de Latinoamérica

Santiago Sandoval volvió a recibir un importante reconocimiento internacional. El CIES Football Observatory, organismo especializado en el análisis estadístico del futbol mundial, ubicó al mediocampista de Chivas entre las diez mayores promesas Sub-19 de Latinoamérica. El rojiblanco apareció en el sexto lugar del ranking, únicamente por detrás de varios talentos consolidados de la región, en una lista encabezada por Gilberto Mora, quien con apenas 17 años ya disputó el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

(CIES Football Observatory)

Se retrasa la venta general de la nueva playera

La nueva camiseta de Chivas continúa siendo un dolor de cabeza para buena parte de la afición. Desde que se anunció el acuerdo con Nike, numerosos seguidores han manifestado en redes sociales que no han podido conseguir el nuevo jersey en tiendas físicas ni en línea. Ahora, la cuenta especializada House of Heat informó que la venta general se habría pospuesto hasta el 29 de julio, una semana más tarde de lo previsto, prolongando la espera por una indumentaria que fue presentada hace casi un mes.

Carlos Salcido confía en el proyecto de Gabriel Milito

Carlos Salcido se mostró optimista sobre el futuro del Guadalajara y aseguró que el equipo tiene argumentos para volver a pelear por el título. El histórico exdefensor rojiblanco destacó el trabajo que viene realizando Gabriel Milito y la conformación del plantel: “En general, creo que Chivas, hoy más que nunca, puede estar más cerca de un campeonato”, afirmó. Además, consideró que el estratega argentino puede construir una etapa exitosa en el club gracias a la mezcla de jóvenes con experiencia y al crecimiento que pueden tener varios futbolistas.