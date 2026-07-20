El entrenador de 43 años reemplazará a Benny Ferreyra al frente de la categoría y dará continuidad al proyecto formativo tras casi una década de trabajo dentro de la cantera rojiblanca.

La estructura de Fuerzas Básicas de Chivas tendrá una modificación importante para el Apertura 2026. Tras la salida de Benny Ferreyra, quien dejó la institución y se marchó al América, el Guadalajara decidió apostar por un hombre de casa para ocupar el cargo: Alberto Ascencio.

El entrenador de 43 años asumirá la responsabilidad de dirigir a una de las categorías más importantes de la cantera rojiblanca. La decisión responde a la intención del club de mantener la continuidad en sus procesos de formación y aprovechar el conocimiento que Ascencio tiene sobre las distintas generaciones de futbolistas.

Alberto Ascencio subirá a Chivas Sub-19 (Imago7)

Su recorrido dentro de Chivas comenzó en 2017 y desde entonces ha desempeñado diversos roles en la institución. A lo largo de estos años estuvo al frente de equipos de Tercera División, Sub-13 y Sub-17, además de formar parte de cuerpos técnicos como auxiliar en las categorías Sub-20, Sub-23 y en el Tapatío.

Gracias a esa trayectoria, Ascencio conoce de primera mano a muchos de los jugadores que actualmente integran las Fuerzas Básicas rojiblancas y que aspiran a consolidarse en el futbol profesional. Su trabajo en la Sub-17 durante los últimos torneos fue especialmente destacado, contribuyendo al desarrollo de varias de las promesas que hoy continúan su crecimiento dentro del club.

La salida de Benny Ferreyra después de tres años en la insitución y un título con la Sub-16 obligó a Chivas a realizar ajustes en su estructura formativa. Sin embargo, en lugar de buscar una alternativa externa, la directiva optó por promover a un entrenador que lleva casi una década dentro de la institución y que entiende la metodología de trabajo implementada en Verde Valle.

Ascencio debutó con triunfo en Chivas Sub-19

Este fin de semana, se llevó a cabo la Jornada 1 del Apertura 2026, donde Chivas se impuso por 1-0 ante Toluca gracias a la anotación de Gerson Gutiérrez. De esta manera, Alberto Ascencio se estrenó con un triunfo en su nuevo rol dentro de la estructura rojiblanca. El Rebaño formó con Hugo Juárez; Omar Dueñas, Leonardo Cepeda, Dylan Avelar, Joseph González, Uziel Vargas, Gerson Gutiérrez, Jorge Lewis, Luis Ramiro, Aarón Correa y Aldrin Mariaca.