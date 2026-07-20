La derrota de Chivas frente a Toluca no cambió la opinión de Jorge Pietrasanta. El reconocido periodista deportivo aseguró que el Rebaño Sagrado continúa siendo el principal candidato para conquistar el Apertura 2026.

La derrota de Chivas frente a Toluca en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 provocó dudas. Sin embargo, para Jorge Pietrasanta ese resultado no modifica el panorama. El periodista deportivo aseguró que mantiene intacta su confianza en el proyecto encabezado por Gabriel Milito y reiteró que el Club Deportivo Guadalajara sigue siendo el principal candidato para levantar el título.

Antes del arranque del campeonato, Jorge Pietrasanta ya había colocado al Rebaño Sagrado como su favorito para conquistar el Torneo Apertura 2026. Tras el primer compromiso de la campaña, lejos de retractarse, reafirmó ese pronóstico: “Guadalajara es para mí el gran favorito para obtener el campeonato”.

La confianza del comunicador representa un voto de respaldo hacia el proyecto deportivo deGabriel Milito. Aunque la derrota dejó aspectos por corregir, el funcionamiento mostró destellos positivos que invitan al optimismo. Chivas generó oportunidades importantes frente a los Diablos Rojos y tuvo jugadores que destacaron de manera individual, como Roberto Alvarado y Raúl Rangel.

Ahora será el propio Club Deportivo Guadalajara el encargado de demostrar en la cancha si puede responder a las expectativas que ha generado. El siguiente compromiso ante Bravos de Juárez representará una oportunidad para dejar atrás el tropiezo del debut y confirmar que están para grandes cosas en este semestre.

¿Cuándo se enfrentará Chivas a Juárez?

El siguiente compromiso de Chivas será este sábado 25 de julio, cuando reciba a Bravos de Juárez en el Estadio Akron, dentro de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026. El encuentro está programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse de manera exclusiva a través de Prime Video.

Los pupilos de Pedro Caixinha tampoco llegarán con margen de error al compromiso frente al Rebaño Sagrad. El conjunto fronterizo debutó con una derrota de 1-0 ante Puebla en casa, por lo que, al igual que los de Gabriel Milito, buscará conseguir sus primeros tres puntos del Torneo Apertura 2026, de manera que promete ser un cotejo intenso.