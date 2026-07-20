Raúl Rangel volvió a demostrar por qué es uno de los mejores porteros mexicanos del momento. Tras la Jornada 1 del Apertura 2026, el guardameta de Chivas es el segundo arquero con más atajadas.

La derrota de Chivas frente a Toluca dejó un sabor amargo entre la afición, pero también evidenció el gran nivel de Raúl Rangelbajo los tres postes. El guardameta del Rebaño Sagrado fue uno de los jugadores más destacados del encuentro y, tras la Jornada 1, aparece entre los mejores porteros del Torneo Apertura 2026 gracias a sus intervenciones.

De acuerdo con una estadística, el “Tala” Rangel suma siete atajadas, una cifra que lo coloca como el segundo arquero con más salvadas en toda la Liga MX. El único que supera al futbolista del Club Deportivo Guadalajara es Carlos Acevedo, de Santos Laguna, quien registra diez intervenciones en el arranque del campeonato.

El dato cobra mayor relevancia al recordar que Toluca exigió constantemente a nuestras Chivas durante el partido disputado en el Estadio Akron. En varios momentos del encuentro, Raúl Rangel evitó que la diferencia en el marcador fuera todavía mayor gracias a sus reflejos y seguridad bajo los tres palos.

Desde la llegada de Gabriel Milito, el elemento de 26 años de edad ha demostrado una evolución constante hasta convertirse no solo en un referente del Rebaño Sagrado sino también de la Selección Mexicana, con quien destacó en la Copa del Mundo 2026.

Para el estratega argentino, contar con un guardameta en este nivel representa una gran garantía. Si bien el objetivo será reducir la cantidad de oportunidades que recibe el equipo, el desempeño de Raúl Rangel confirma que Chivas tiene a uno de los porteros más confiables del futbol mexicano.

Ahora, el siguiente reto para el “Tala” será mantener esa regularidad cuando el Club Deportivo Guadalajara visite a Bravos de Juárez en la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026. Si continúa con este nivel, Raúl Rangel no solo seguirá siendo una pieza clave para el Rebaño Sagrado, sino que también fortalecerá su candidatura para mantenerse como uno de los mejores arqueros del balompié azteca.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Juárez?

Cabe mencionar que el partido entre Chivas y Bravos de Juárez, correspondiente a la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026, se llevará a cabo el sábado 25 de julio en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido exclusivamente por Prime Video.