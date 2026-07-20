Ángel Sepúlveda no podrá jugar ante Juárez por su expulsión ante Toluca, por lo que Gabriel Milito apostaría por el regreso de Armando González.

Gabriel Milito tendría que mover sus piezas para el partido contra Juárez y la solución podría estar en una de sus cartas más importantes en ataque. Tras la expulsión de Ángel Sepúlveda en el debut ante Toluca, el entrenador argentino tendría contemplado el regreso de Armando González al once titular de Chivas.

La “Hormiga” no inició el primer encuentro del Torneo Apertura 2026 debido a que Gabriel Milito consideró que le faltaba ritmo, pero ahora tendría una oportunidad importante para recuperar su lugar en la alineación. La baja obligada del “Cuate” abriría la puerta para que el futbolista de 23 años vuelva como la referencia ofensiva del equipo.

Armando González se convertiría así en la principal arma del timonel argentino para intentar sorprender a los pupilos de Pedro Caixinha, pues el atacante no solamente aporta goles, sino también movilidad, presión sobre los defensores rivales y capacidad para generar espacios dentro del área rival.

Durante el partido del sábado pasado frente al Toluca, Ángel Sepúlveda fue elegido como titular por encima de la “Hormiga”, pero su expulsión modificó los planes del cuerpo técnico. Ahora Gabriel Milito tendría que apostar por un delantero con características diferentes, pero con una capacidad goleadora que ya demostró en los dos torneos anteriores.

Armando González se perfila como titular ante Juárez.

El regreso de Armando también podría beneficiar a otros jugadores ofensivos del Rebaño Sagrado, ya que sus movimientos suelen abrir espacios para elementos como Roberto Alvarado y Bryan González. Su presencia le daría al Club Deportivo Guadalajara una mayor amenaza en ataque.

¿Cuándo es el partido ante Bravos de Juárez?

El encuentro será este sábado 25 de julio en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026. El encuentro dará inicio a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y podrá disfrutarse de manera exclusiva a través de Prime Video.

El equipo dirigido por Pedro Caixinha tampoco llegará con margen de error a su visita al Rebaño Sagrado. Los Bravos de Juárez debutaron en el certamen con una derrota de 1-0 frente a Puebla en condición de local, por lo que, al igual que Chivas, buscarán sumar sus primeros tres puntos.