Chivas viene de caer contra Toluca y de lo que poco se habla es de la declaración de Gabriel Milito sobre el mercado de pases.

Chivas tuvo su debut en el Apertura 2026 luego de haber perdido por 2-0 ante Toluca en la jornada uno en el Estadio Akron. Tras el partido, Gabriel Milito no solo afirmó que el Guadalajara es candidato, sino que además señaló que el plantel está cerrado y que no necesita más refuerzos.

A lo largo de las últimas semanas se habló mucho sobre la posibilidad de que el Guadalajara vaya o no por otro jugador para este torneo. En especial ante la posible salida de jugadores que fueron convocados al Mundial 2026 como Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González.

Tras la derrota de Chivas ante Toluca, Gabriel Milito habló en conferencia de prensa y señaló que eran candidatos al título. A su vez, declaró que el Rebaño Sagrado ya salió del mercado de pases y que tiene cerrada su plantilla para este campeonato.

Gabriel Milito afirmó que el plantel de Chivas está cerrado. (Foto: IMAGO7)

“El club cuenta con muy buenos futbolistas de todas las edades. Como hemos visto, cinco fueron partícipes de la Copa del Mundo. Algunos otros estuvieron muy cerca y fueron opción para poder integrar la lista definitiva en juveniles. Tenemos mucha cantidad de jugadores porque tenemos una muy buena base de futbolistas y eso es muy bueno porque lo más importante para fortalecernos es con los jugadores propios. En esa línea estamos todos totalmente encolumnados. Coincidimos que así debe ser y teníamos claro que en esta oportunidad los dos fichajes que necesitamos fueron exactamente los dos que llegaron”, expresó.

Y agregó: “No necesitamos absolutamente más nada para completar un plantel muy fuerte y así se vayan jugadores, que no lo sé porque el mercado está abierto y hubo recientemente rendimiento muy alto de muchos de los chicos si alguno tiene en definitiva se le aparece una oportunidad muy valiosa que la ve con los ojos y decide marcharse, el plantel está cerrado. No necesitamos incorporar absolutamente nada más. Estoy muy contento con el plantel que tenemos”.

Gabriel Milito da duro regaño a su auxiliar

Lo que la transmisión de Chivas no mostró fue el regaño de Gabriel Milito a uno de sus auxiliares porque no paraba de reclamar al cuarto árbitro. En un video publicado por José María Garrido, se ve claramente al timonel rojiblanco interviniendo para que dejara de discutir y lo mandó a sentar. Segundos después vuelve enojado, escucha y regresa al partido. Sin duda, un tenso momento en el partido.